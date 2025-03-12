Всего на жилищные сертификаты "еВідновлення" для переселенцев было выделено правительством 15 млрд грн.

Министерство развития общин и территорий получило новые 2 миллиарда гривен в рамках программы компенсаций за утраченное жилье для ВПЛ по программе "еВідновлення".

Как сообщает пресс-служба министерства, финансирование пошло на выплаты по жилищным сертификатам для более 1300 семей ВПЛ.

Отмечается, что это дополнительные средства, выделенные из 15 миллиардов гривен, которые правительство перераспределило на поддержку компенсаций для ВПЛ в рамках "еВідновлення" в конце прошлого года. В общем, за чуть более чем месяц работы программы, семьями ВПЛ уже было приобретено более 1700 новых домов.

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В ведомстве напомнили, что для участия в программе необходимо иметь действительную справку ВПЛ. Если такой нет, то ее можно получить через: ЦНАП, мобильное приложение или портал "Дія", исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов. Статус ВПЛ можно получить даже если перемещение произошло в пределах одной общины.

При этом уничтоженное жилье должно находиться на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий. Также уничтоженное жилье должно быть единственным жильем в собственности гражданина.

Компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье в Украине

В феврале премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство направило 15 миллиардов гривен на компенсацию внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии РФ дома. По его словам, благодаря указанному решению более 10 тысяч семей смогут получить новый дом.

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