Детали были произведены американскими, британскими, швейцарскими и голландскими компаниями.

В северокорейских ракетах, которые Россия использовала для нападения на Украину, обнаружены компоненты, произведенные западными компаниями. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчет Независимой антикоррупционной комиссии, в ракете KN-23/24, сбитой 7 сентября над Полтавской областью, были обнаружены микроконтроллеры, полупроводники и другие элементы, произведенные по меньшей мере девятью западными производителями.

По словам старшего научного сотрудника НАКО Виктория Вишневской, западные компоненты включают интегральные схемы, имеющие решающее значение для систем навигации и связи ракеты, все обнаруженные детали подпадают под экспортный контроль.

Большинство компонентов были произведены американскими компаниями, такими как Analog Devices Inc. и Broadcom Inc. Однако некоторые из них были изготовлены швейцарской TRACO Electronic AG, британской XP Power Ltd. и голландской NXP Semiconductors N.V. в прошлом году.

В ответ на запрос Bloomberg Analog Devices, Broadcom и NXP заявили, что не продавали никаких компонентов в Северную Корею. Broadcom также заявила, что такие компоненты часто подделывают.

Ракеты KN-23 – это баллистические ракеты малой дальности, разработанные Северной Кореей. Их дальность оценивается примерно в 450-600 километров. Эти ракеты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеголовками. По дизайну и характеристикам они напоминают российские ракеты "Искандер-М".

Северная Корея давно поставляет России вооружение для ее войны против Украины. Кроме того, на оккупированных территориях Украины находится определенный контингент северокорейских инженеров. Также партизанское движение АТЕШ сообщило, что Россия начала подготовку артиллеристов на северокорейских САУ.

