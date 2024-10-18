Армия КНДР использует самоходную артиллерию преимущественно стандартных калибров для армии РФ, но с шасси могут возникнуть нюансы.

Россия начала подготовку артиллеристов на северокорейских САУ, сообщило партизанское движение "АТЕШ". Обучение проходит в Саратове на базе недавно восстановленного Высшего артиллерийского командного училища. При этом не указывается ни возможное количество САУ, ни тип артиллерии, которую планируют осваивать военные РФ.

Как отмечают в Defense Express, в открытом доступе есть информация только по общему количеству артсистем в распоряжении КНДР, без детализации по тому, сколько и какие типы САУ имеет северокорейская армия. В то же время эксперты указывают на определенные важные детали, которые следует учитывать.

"Армия Северной Кореи использует самоходную артиллерию преимущественно стандартных калибров для армии РФ, но вот по шасси как раз могут быть нюансы, потому что там база опирается на машины северокорейского производства", - указывают эксперты.

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Также отмечается, что классификация по северокорейских САУ приводится в западном формате "М+индекс", то есть год появления на вооружении.

С учетом этих деталей, эксперты приводят перечень САУ в распоряжении КНДР, по калибрам:

калибр 122 мм - M-1977, M-1981, M-1985 и M-1991;

калибр 130 мм - M-1975, M-1981 и M-1991;

калибр 152 мм - M-1974, M-1977, M-2018

Также на вооружении КНДР есть известные САУ "Коксан" калибра 170 мм, нестандартного для армии РФ. Они использовались в ирано-иракской войне 1980-1988 годов, во время которой КНДР поставляла их в Иран.

Сотрудничество КНДР и России

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что около 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку на востоке РФ. Буданов добавил, что указанные солдаты будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября, они будут использовать российское оборудование и боеприпасы.

А по данным разведки Южной Кореи, КНДР направит на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделения спецназа.

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