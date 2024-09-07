Сообщается, что детонация продолжается уже несколько часов.

В Воронежской области РФ уничтожен склад северокорейских ракет KN-23, сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

"В Воронежской области горит и детонирует склад боеприпасов. По сообщению моих источников, это место откуда осуществлялись пуски баллистических ракет KN-23. Несколько недель назад неподалеку был атакован еще один большой склад", - отметил он.

Мусиенко добавил, что пока Россия ищет ракеты по миру, Силы обороны Украины уменьшают ее потенциал.

В России детонирует склад боеприпасов - видео

Дрон атаковал склад боеприпасов в России - что сообщалось

Напомним, ночью 7 сентября дрон в Воронежской области России атаковал склад боеприпасов, возник пожар и детонация. Жителей села Солдатское Острогожского района, где находится склад, эвакуируют, в районе введен режим ЧС.

Местный губернатор Гусев заявил, что дрон был обнаружен и подавлен, но "в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы", и началась детонация.

В сети пишут, что детонация боеприпасов продолжается уже несколько часов.

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