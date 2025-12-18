Власти страны столкнулись с демографическим кризисом.

Китай впервые за три десятилетия вводит налог на добавленную стоимость (НДС) на презервативы и другие контрацептивы. Пекин таким образом пытается повысить рождаемость и модернизировать налоговое законодательство.

Издание The Guardian пишет, что с 1 января на презервативы и контрацептивы будет взиматься НДС в размере 13%, от которого они были освобождены с момента введения этого налога в Китае в 1993 году. Такая мера закреплена в законе о НДС, принятом в 2024 году в целях модернизации налоговой системы Китая. Стоит отметить, что НДС составляет почти 40% от общего объема налоговых поступлений страны.

После более чем 30 лет строгой политики "один ребенок", в последнее десятилетие Китай ввел ряд "льгот" в попытке повысить рождаемость. Помимо повышения предельного числа детей, разрешенных на одну пару, до трех, провинции экспериментируют с предоставлением скидок на лечение методом экстракорпорального оплодотворения и субсидий на дополнительных детей. Некоторые местные органы власти предлагают молодоженам дополнительные дни оплачиваемого отпуска, чтобы побудить людей к браку.

Новый закон о НДС также предусматривает налоговые льготы для услуг по уходу за детьми и "услуг по знакомству". В этом году правительство также выделило 12,7 млрд долларов на первую общенациональную программу субсидирования ухода за детьми, предлагая 3600 юаней (чуть больше 500 долларов) в год на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Кроме того, власти объявили о планах расширить национальную программу медицинского страхования, чтобы покрыть расходы на роды.

Но стимулы не возымели большого эффекта. В 2024 году рождаемость составила 6,77 на 1000 человек, что немного выше показателя 2023 года, но все еще значительно ниже исторического уровня. Рост смертности, вызванный старением населения, означает, что население Китая сокращается уже как минимум три года.

Менеджер компании Dezan Shira & Associates Ли Дин считает, что налогообложение контрацептивов принесет дополнительно 5 млрд юаней или около 710 млн долларов в год, но это капля в море по сравнению с общим доходом госбюджета Китая в 22 трлн юаней (3,1 трлн долларов).

Экономика Китая - последние новости

30 ноября стало известно, что в Китае растут цены на экспорт для покупателей из России. Прежде всего это касается товаров двойного назначения.

1 декабря издание Bloomberg писало, что экономика Поднебесной переживает не лучшие времена. Официальный индекс деловой активности в промышленности Китая в ноябре сократился - падение продолжается восьмой месяц подряд. Также снижается активность в сфере строительства и услуг - эти отрасли показали отрицательную динамику впервые за почти три года.

В целом в последнем квартале промышленное производство в Китае продемонстрировало наименьший прирост с начала года. Кроме того, экспорт сократился после введения пошлин США, поскольку мировой спрос не смог компенсировать падение поставок на американский рынок.

