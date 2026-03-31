Глобальный шок: МВФ предупредил о новом ударе по мировой экономике из-за войны с Ираном

Война, в частности, повышает риски возникновения продовольственной угрозы.

Мировая экономика столкнулась с новым потрясением из-за войны на Ближнем Востоке, которая ухудшает перспективы роста и усиливает инфляционное давление.

Как отметили в Международном валютном фонде, шок от войны носит глобальный, но неравномерный характер: больше всего страдают импортеры энергоносителей, страны с низкими доходами и ограниченными резервами.

Основным каналом влияния остается энергетика. Из-за рисков для поставок, в частности в районе Ормузского пролива, растут цены на нефть и газ, что бьет по экономикам Европы и Азии, повышает производственные затраты и снижает покупательную способность населения. В то же время экспортеры сырья могут временно выиграть от высоких цен.

Кроме того, война нарушает глобальные цепочки поставок: дорожает логистика, растут цены на удобрения и продукты питания, что особенно болезненно для бедных стран. По оценке МВФ, это повышает риски продовольственной безопасности.

"Некоторые регионы Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки сталкиваются с дополнительным давлением из-за более высоких цен на продукты питания и удобрения, а также более жестких финансовых условий. Страны с низким уровнем дохода особенно подвержены риску продовольственной нестабильности; некоторым может потребоваться больше внешней поддержки, даже несмотря на то, что такая помощь сокращается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в крупных промышленных экономиках Азии более высокие счета за топливо и электроэнергию повышают производственные затраты и снижают покупательную способность населения. В Европе шок возрождает "призрак газового кризиса 2021–2022 годов", причем такие страны, как Италия и Великобритания, особенно уязвимы из-за своей зависимости от газовой энергетики, тогда как Франция и Испания относительно защищены благодаря своим большим мощностям атомной и возобновляемой энергетики.

Наибольшую нагрузку же понесут наиболее уязвимые слои населения. Люди в странах с низким уровнем дохода больше всего рискуют, когда цены растут, поскольку на продукты питания приходится в среднем около 36% потребления, по сравнению с 20% в развивающихся странах и 9% в развитых странах. Это делает любой рост цен на удобрения и продукты питания не только экономической, но и социально-политической проблемой, отмечают в фонде.

В МВФ отмечают, что последствия будут зависеть от продолжительности и масштаба конфликта, однако в любом сценарии мир ожидают более высокие цены и более слабый экономический рост.

Война в Иране – последние новости

Европейские компании вступили в новый кризис из-за войны в Иране, находясь в худшем финансовом положении, чем до вторжения России в Украину в 2022 году, что оставляет им меньше возможностей для поглощения потенциальных экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал президента США Дональда Трампа остановить войну с Ираном, подчеркнув, что опасения по поводу роста цен на нефть в случае затягивания войны на Ближнем Востоке не являются преувеличением. Он также предупредил о приближении кризиса мирового продовольственного обеспечения, отметив, что перебои с экспортом удобрений существенно повлияют на цены на продукты.

