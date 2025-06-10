В компании отметили, что обновленных лимитов должно быть достаточно любому, кто не ведет предпринимательской деятельности.

"Укрпочта" обновляет условия приема отправлений с наложенным платежом. С 1 июля будут действовать новые лимиты на выплату наличных в отделении физлицам. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты" в своем Telegram-канале.

"Для нас крайне важно соблюдать требования законодательства. Согласно проведенному риск-анализу мы обновляем условия приема отправлений с наложенным платежом. Но таким образом, что большинство наших клиентов этого не почувствует. А у других будет время подготовиться к изменениям", - говорится в сообщении.

Поэтому с 1 июля лимиты на выплату наличных в отделении физлицам будут такими:

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максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца - 100 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца - 10 шт.

Лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту были и остаются:

максимальная сумма платежных операций в течение одного дня - 29 999 грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного дня - 50 шт;

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца - 250 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца - 500 шт.

В пресс-службе компании добавили, что "этого достаточно любому, кто не ведет предпринимательскую деятельность". А в случае, если человек намерен или уже продает товары, стоит открыть ФОП или выбрать другую легальную форму работы.

Новая почта - ограничение переводов

С 1 июня сервис NovaPay установил новые лимиты для онлайн-оплат и денежных переводов. Тогда сообщалось, что некоторым предпринимателям и постоянным клиентам "Новой почты" приходили письма и звонки, что уже с июня физические лица смогут отправлять наложенным платежом не более пяти посылок в месяц, а общая сумма таких отправлений не сможет превышать 30 тысяч гривень.

Для того, чтобы избежать таких ограничений и работать в полном объеме, необходимо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФОП).

Позже в "Новой почте" объяснили, что изменения касаются только отправлений с наложенным платежом. То есть тогда, когда отправитель ожидает возврата денег от получателя. При этом обычных посылок новые ограничения не касаются.

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