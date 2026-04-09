Украина уже теряет миллионы из-за СВАМ, должны быть приняты срочные решения на уровне правительства, – Ferrexpo

В Украине отсутствуют аккредитованные верификаторы для подготовки отчетности по механизму CBAM, который для нас заработал без исключений с начала года. Такая ситуация создает финансовые риски для экспортеров и требует срочных решений на уровне правительства и ЕС. Об этом заявила представительница Ferrexpo Ярославна Блонская.

По ее словам, одной из ключевых проблем является невозможность подтверждения фактических выбросов, что вынуждает украинские компании применять так называемые дефолтные показатели – которые по умолчанию устанавливаются на высоком уровне. Это может привести к дополнительной финансовой нагрузке для компаний.

Отдельной проблемой остаются сжатые сроки аккредитации: Еврокомиссия формирует перечень верификаторов до 30 сентября. Украинские кандидаты могут не успеть пройти процедуры, а приоритет, по оценкам бизнеса, будет отдаваться компаниям, которые уже работают в системе EU ETS.

Блонская также обратила внимание на отсутствие четкой процедуры признания верификаторов из Украины и механизмов их привлечения. Это затрудняет подготовку компаний к отчетности и создает дополнительную неопределенность для экспорта. При этом верификаторы из ЕС в Украину не спешат – учитывая ситуацию с безопасностью.

Среди необходимых шагов, которые могут решить этот вопрос, бизнес называет создание в Украине профильной платформы по вопросам CBAM, определение прозрачных правил аккредитации и взаимодействия с европейскими институтами. Также предлагается ввести временные решения, в частности признание украинской верификации или упрощенный доступ к европейской системе.

Ранее в ArcelorMittal Кривой Рог сообщили, что завод полностью потерял экспорт в ЕС из-за действия экопошлины CBAM, поэтому вынужден остановить производство. Как заявил гендиректор предприятия Мауро Лонгобардо, блюминговый цех уже закрыли, теперь закрывают литейно-механический завод. Эти решения затронули более 3 тыс. работников. Поэтому правительство должно активизировать усилия и добиться отсрочки СВАМ для Украины по пункту форс-мажора.

