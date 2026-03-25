Теперь не только такси: Uklon запускает новую функцию для путешествий

Украинский сервис такси Uklon начинает продажу автобусных билетов по Украине и за границу. Об этом заявил CEO Uklon Сергей Гришков, пишет Forbes.

Пользователи Uklon теперь могут приобретать билеты на внутренние и международные автобусные маршруты прямо в приложении. Новый сервис запущен в бета-версии: пока он доступен для устройств на Android, а в течение суток станет доступен и для iOS.

По словам Гришкова, новое направление призвано дополнить основной бизнес компании и создать дополнительную синергию с сервисом заказа поездок.

"К 2027 году это может стать драйвером нашего дополнительного роста", – добавил он.

Для запуска сервиса компания заключила партнерство с агрегатором автобусных перевозок, название которого Гришков пока не раскрывает. Uklon также планирует создать отдельную команду для этого направления и постепенно перейти к прямым интеграциям с перевозчиками.

На фоне стремительного роста цен на бензин в Украине растет стоимость всех перевозок, включая поездки на такси. Недавно УНИАН узнал у представителей популярных сервисов Bolt и Uklon, планируют ли они повышать тарифы для пассажиров.

Напомним также, что ранее стало известно, что более 90% рынка такси в Украине функционирует в тени. Чтобы изменить эту ситуацию, в Министерстве развития общин и территорий предлагают законопроект, который предоставит таксистам статус самозанятых перевозчиков.

