Теперь не только такси: Uklon запускает новую функцию для путешествий

Украинский сервис такси Uklon начинает продажу автобусных билетов по Украине и за границу. Об этом заявил CEO Uklon Сергей Гришков, пишет Forbes.
Пользователи Uklon теперь могут приобретать билеты на внутренние и международные автобусные маршруты прямо в приложении. Новый сервис запущен в бета-версии: пока он доступен для устройств на Android, а в течение суток станет доступен и для iOS.
По словам Гришкова, новое направление призвано дополнить основной бизнес компании и создать дополнительную синергию с сервисом заказа поездок.
"К 2027 году это может стать драйвером нашего дополнительного роста", – добавил он.
Для запуска сервиса компания заключила партнерство с агрегатором автобусных перевозок, название которого Гришков пока не раскрывает. Uklon также планирует создать отдельную команду для этого направления и постепенно перейти к прямым интеграциям с перевозчиками.
