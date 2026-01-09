Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом соглашение о свободной торговле с США, - Bloomberg

Возможная сделка станет частью более широкого пакета по восстановлению и экономической безопасности Украины после войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с Соединенными Штатами возможность заключения соглашения о свободной торговле как часть более широкого пакета по восстановлению и экономической безопасности Украины после войны. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, возможное соглашение предусматривало бы нулевые пошлины в торговле с США и распространялось бы на отдельные промышленно развитые регионы Украины. Он пояснил, что это дало бы стране "очень серьезные преимущества" по сравнению с соседними государствами и могло бы привлечь инвестиции и бизнес.

Глава государства отметил, что детали этого предложения требуют непосредственного обсуждения с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что такое соглашение могло бы стать дополнительной экономической гарантией безопасности для Украины.

Видео дня

Зеленский добавил, что ожидает встречи с Трампом либо в США, либо в швейцарском Давосе во время Всемирного экономического форума.

Зеленский снова встретится с Трампом

Как сообщал ранее УНИАН, накануне стало известно, что Зеленский проведет еще одну встречу с Трампом в ближайшее время для финализации соглашения о гарантиях безопасности. Издание Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что одним из вариантов встречи может быть визит Зеленского непосредственно в США, другой - что лидеры Украины и США могут встретиться на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который запланирован на период с 19 по 23 января.

Вас также могут заинтересовать новости: