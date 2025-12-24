После заключения соглашения Украина ускорит процесс подписания договора о свободной торговле с США.

Украина и США разработали документ по восстановлению и экономическому развитию - "Дорожную карту процветания Украины", в котором предусмотрены все ключевые элементы соглашения об инвестициях и будущем восстановлении страны.

Такой пункт находится в тексте предложенного мирного плана, рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

"Это долгосрочный экономический документ, видение до 2040 года, которое разработано совместно с Соединенными Штатами. Собственно, содержание многих пунктов Плана устойчивости Украины заложены в этой дорожной карте... Сейчас у нас фактически появляется такое четкое понимание возможностей участия партнеров - как США, так и Европы и других партнеров. Конкретно с Америкой это оформляется в такой специальный экономический документ", - рассказал президент.

Видео дня

Украинский лидер раскрыл подробности, в частности, 8 пункта документа, в котором говорится о крепком пакете глобального развития для Украины. Он будет охватывать широкий спектр экономических сфер и предусматривает, в том числе, создание фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и сферу искусственного интеллекта.

Кроме этого, по словам Зеленского, США и американские компании будут сотрудничать с Украиной и совместно инвестировать в восстановление, в развитие модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины.

Также предусматриваются совместные усилия для восстановления территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

"У Киева будет возможность определить приоритеты распределения своей доли средств на территории, находящиеся под контролем Украины. И это очень важный момент, на который мы потратили большую часть времени, - чтобы было указано, что речь идет о территориях, которые под контролем Украины. То есть мы восстанавливаем свободную территорию нашего государства вместе с нашими партнерами", - подчеркнул президент.

Среди других вопросов, которые включены в документ, Зеленский назвал развитие инфраструктуры, добычу полезных ископаемых и природных ресурсов и разработку Всемирным банком специального пакета финансирования для ускорения этих усилий.

"Будет создана рабочая группа высокого уровня, включая назначение ведущего мирового финансового лидера администратором процветания для организации выполнения стратегического плана восстановления, максимальных возможностей для будущего процветания", - сказал глава государства.

Он также отметил, что у базового документа будет четыре подписанта США, Украина, Европа и Россия.

"Но это не означает, что, например, россияне будут в нашем фонде или в нашем восстановлении. Мы это так не видим. В целом мы договариваемся сейчас в формате Украина и Америка. Мы имеем право привлечь наших европейских партнеров. Мы считаем, что справедливо, чтобы Европа была частью всего этого процесса", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что после заключения этого соглашения Украина ускорит процесс подписания договора о свободной торговле с США.

"Позиция Америки - поскольку это четырехсторонний документ - по свободной торговле: если они будут давать свободную торговлю Украине, они хотят иметь определенный паритет с россиянами. То есть они говорят о соглашениях о свободной торговле с Украиной и с Россией. Но это они говорят. Мы говорим о себе - о такой возможности свободной торговли Украины с США", - сказал Зеленский.

Соглашение об инвестициях с США - главные новости

1 мая США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Соглашение позволило создать Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство. Соглашение предусматривает равноправное партнерство США и Украины: фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса, а наполняться он будет доходами исключительно с новых лицензий.

В сентябре американская делегация совершила первый визит на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины - Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение на Кировоградщине. Там добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем.

Тогда же Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о своем первом взносе в Инвестиционный фонд восстановления США-Украина на сумму в 75 миллионов долларов. Такую же сумму выделит и Украина, таким образом общий капитал фонда достигнет 150 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: