Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине: Свириденко пойдет на новую должность

Также произойдут изменения в составе руководства правоохранительных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и, в частности, новую должность для нынешнего премьер-министра Юлии Свириденко. Об этом говорится в его сообщении в Telegram.

Президент заявил, что Украина меняет политическую стратегию, и "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек с большим опытом, способный реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и чего ожидает украинский народ".

"Среди таких направлений наиболее важными являются Соединенные Штаты и наши договоренности о лицензиях на производство "Пэтриотов", а также другое двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, которое должно воплощаться в конкретных достижениях наших государств и компаний Украины и Америки; европейский противобаллистический проект, который может стать одним из крупнейших шагов по укреплению Европы в этом десятилетии; Европейский союз, с которым необходимо обеспечить четкое продвижение Украины к членству и углубление всех наших связей – экономических, политических, культурных; государства – соседи Украины, отношения с которыми требуют новой основы, особенно это касается Польши и Венгрии; регион Ближнего Востока и Персидского залива как одно из наиболее перспективных глобальных направлений сотрудничества в сфере безопасности и экономики; Китай; ключевые международные организации, влияющие на глобальные решения и способные активнее содействовать прекращению российской войны против Украины", - перечислил Зеленский.

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По его словам, и во внутренней работе "есть новые вызовы и новые задачи", в частности "существенного усиления требует вся работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые ежедневно подвергаются российским ударам".

"Чрезвычайно важное направление - подготовка к зиме, и Украине необходима готовность ко всем угрозам, которые могут возникнуть. Должна быть ускорена трансформация государственных компаний, от которых в значительной степени зависит устойчивость Украины", - рассказал глава государства.

Кроме того, по его словам, "отдельного, особого внимания требуют и договоренности Украины с партнерами в сфере восстановления".

"Соответственно, в Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для этих изменений необходимо обновление Кабинета министров", - пояснил Зеленский.

Он поблагодарил Свириденко "за четкую, стабильную и эффективную работу на должности премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины", а также предложил ей возглавить "новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером".

"Рассчитываю, что вместе с парламентариями мы проведем соответствующие кадровые изменения в правительстве Украины. Будут также изменения в составе руководителей правоохранительных органов", - добавил Зеленский.

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