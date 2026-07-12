'Укроборонпром' уволил руководителей двух предприятий после трагедии в Вишневом

Были уволены и другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжким последствиям.

АО "Украинская оборонная промышленность" уволило руководителей двух государственных предприятий из-за нарушения правил хранения боеприпасов. Об этом говорится в заявлении "Укроборонпрома".

"По результатам предварительного расследования руководители двух государственных предприятий, в отношении которых были установлены нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, были уволены с занимаемых должностей", - говорися в сообщении.

В "Укроборонпроме" добавили, что были уволены и другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжким последствиям. Отмечается, что все виновные также понесут уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

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Кроме того, в "Укроборонпроме" заявили, что на всех предприятиях акционерного общества продолжается комплексная проверка соблюдения требований по хранению и безопасности при работе со средствами поражения.

"Мы еще раз выражаем искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал в результате трагедии. Наша обязанность – сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - сообщили в "Укроборонпроме".

Взрыв в Вишневом - что известно

Напомним, что 6 июля в результате российской атаки в Вишневом Бучанского района сдетонировали боеприпасы на одном из складов. Всех жителей общины и работников местных предприятий призвали не выходить на рабочие места и не находиться на улице.

Позже в Вишневом и селе Крюковщина объявили об эвакуации из-за угрозы повторной детонации боеприпасов. Тогда же глава МВД Игорь Клименко сообщил, что на Киевщине в результате обстрела погибли 3 человека.

Спустя несколько часов детонация взрывоопасных предметов в Вишневом прекратилась. Пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила, что на месте происшествия был создан оперативный штаб.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все должностные лица, которые причастны к этому инциденту, будут привлечены к справедливой ответственности. Он отметил, что чиновники допустили то, что склады с оружием находились в фактически среди жилой застройки, что строго запрещено законом.

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