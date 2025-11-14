Владельцем компании ООО "ГК Императив Украина" является гражданин Ирана Табиби Джабали Бахрам.

Фирмы из Киева и Харькова поставляли в Россию через Иран детали к "Шахедам" и ракетам. Об этом на своей Facebook-странице сообщила украинский общественный деятель и волонтер Мария Берлинская.

"Две фирмы из Украины поставляют в Россию через Иран детали к "Шахедам" и ракетам. Никто их не замечает и не закрывает. Месяцами, а может, и годами", - написала общественный деятель.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против 32 юридических лиц, привлеченных к сети поставок компонентов для производства Shahed-136. Среди них были компании из Украины.

Речь идет об ООО "ГК Императив Украина" и ООО "Экофера". Владельцем первой выступает гражданин Ирана Табиби Джабали Бахрам.

Известно, что он закупал аэрокосмические материалы для нужд Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA), которая является производителем дронов типа "Шахед". Речь идет, в частности, об индикаторах положения, магнитометрах, компонентах генераторов переменного тока и двигателях.

Украинские фирмы-"прокладки"

Фирмы в Украине использовались как "прокладки" для импорта/экспорта компонентов через третьи страны в Иран.

Закупленные компоненты поступали от поставщиков в странах Азии и Евросоюза по стандартным коммерческим контрактам. Их декларировали как "электронное оборудование", "сенсорные модули" и "инструментальная аппаратура для промышленных целей".

После импорта в нашу страну товар повторно экспортировали к посредникам, в частности Объединенным Арабским Эмиратам, Турции и Армении.

Для этого использовали обычную таможенную документацию, которая не активировала усиленных процедур экспортного контроля. Прямых отправлений в Иран с территории Украины специалисты не зафиксировали. Дальнейшее перемещение товаров осуществляли через посреднические хабы.

Американские органы заметили схему раньше украинских

Важно сказать, что ни ООО "ГК Императив Украина", ни ООО "Экофера" не имели производственных или научно-технических мощностей, которые бы соответствовали специфике импортируемых компонентов.

В то же время компании демонстрировали признаки транзитно-прокси узлов закупок. Это касается минимального штата, отсутствия материально-технической базы и непропорционально высоких объемов внешних экономических операций (по сравнению с задекларированным функционалом).

Схема позволила HESA получать подсанкционные компоненты и поддержать производство беспилотных и авиационных систем.

Американские органы заметили ее раньше украинских, ведь имеют доступ к SWIFT-мониторингу, инвойсам из турецких и арабских банков, таможенным базам разных стран и другим источникам.

Украина могла не знать, куда дальше шли компоненты. В то же время есть доказательства, что система контроля оказалась настолько слабой и перегруженной, что иранская сеть могла работать незамеченной долгое время.

Производство "Шахедов": что известно

Еще в 2022 году иранцы начали поставлять РФ беспилотники типа "Шахед" для ударов по территории Украины. Особенно важными для РФ эти поставки были в 2022-23 годах, когда Москва еще не успела наладить их производство на своей территории.

Благодаря техническому анализу сбитых в Украине дронов установили, что самые сложные компоненты, в частности электронику, сенсоры и элементы управления, поставляли из европейских стран, а также стран Северной Америки и Восточной Азии.

