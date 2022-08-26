Россия все чаще обращается к Ирану как к ключевому партнеру и поставщику оружия.

Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

Об этом сообщило агентство АР со ссылкой на данные западной разведки.

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Пока неизвестно, начала ли Россия использовать иранские беспилотники против украинских целей, но, утверждают представители разведывательных кругов, дроны работают и готовы к использованию.

Информация о получении Россией иранских дронов появилась в момент, когда США и ЕС пытаются реанимировать Иранскую ядерную сделку 2015 года, которая ограничивала ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций.

Противники соглашения говорят, что отмена санкций против Тегерана может позволить России укрепить свои военные действия в Украине и обойти ограничения, наложенные после начала полномасштабного вторжения, в частности путем переправки нефти и других продуктов через Иран.

Представ перед экономическими санкциями и ограничениями цепочек поставок из-за вторжения в Украину, Россия все чаще обращается к Ирану как к ключевому партнеру и поставщику оружия.

Как сообщал УНИАН, российские военные в последние недели прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников.

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