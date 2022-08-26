Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.
Об этом сообщило агентство АР со ссылкой на данные западной разведки.
Пока неизвестно, начала ли Россия использовать иранские беспилотники против украинских целей, но, утверждают представители разведывательных кругов, дроны работают и готовы к использованию.
Информация о получении Россией иранских дронов появилась в момент, когда США и ЕС пытаются реанимировать Иранскую ядерную сделку 2015 года, которая ограничивала ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций.
Противники соглашения говорят, что отмена санкций против Тегерана может позволить России укрепить свои военные действия в Украине и обойти ограничения, наложенные после начала полномасштабного вторжения, в частности путем переправки нефти и других продуктов через Иран.
Представ перед экономическими санкциями и ограничениями цепочек поставок из-за вторжения в Украину, Россия все чаще обращается к Ирану как к ключевому партнеру и поставщику оружия.
Как сообщал УНИАН, российские военные в последние недели прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников.