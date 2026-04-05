В Китае заявили о готовности к сотрудничеству с Россией по Ближнему Востоку

Во время телефонного разговора министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову о том, что Пекин готов продолжать сотрудничество с Москвой в Совете Безопасности ООН и прилагать усилия для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

В ходе разговора Ван И сказал, что основным способом решения проблем судоходства в Ормузском проливе является скорейшее достижение перемирия. По его словам, Китай всегда выступал за политическое урегулирование конфликтов посредством диалога.

В агентстве отметили, что разговор глав МИД Китая и РФ состоялся в преддверии голосования в Совете Безопасности ООН на следующей неделе по резолюции Бахрейна о защите торгового судоходства в Ормузском проливе и вокруг него.

"Китай и Россия должны применять объективный и сбалансированный подход и стремиться к тому, чтобы заручиться большим пониманием и поддержкой со стороны международного сообщества", - сказал глава МИД Китая Лаврову.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес Ирана, призвав Тегеран немедленно открыть Ормузский пролив. Он также намекнул на возможные удары по инфраструктуре, в частности по электростанциям и мостам, если ситуация не изменится.

"Откройте этот чертов пролив, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

