Трамп не ввел никаких новых санкций против России, что позволило ей получить деньги и материалы для войны против Украины.

США не вводили новых санкций против Российской Федерации с момента возвращения Дональда Трампа в Белый Дом. В некоторых случаях Вашингтон даже ослабил ограничения.

Издание The New York Times пишет, что в результате появилась возможность для новых подставных компаний направлять в Россию средства и важные компоненты, в том числе компьютерные чипы и военное оборудование.

"Подход Трампа к экономической политике заключается в том, чтобы оказать давление, получить рычаги влияния и попытаться добиться наилучших условий. По какой-то причине в отношении России он не хочет иметь никаких рычагов влияния на Путина", - сказал старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман.

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Аналитики считают, что без новых санкций существующие меры потеряют свою силу. Анализ торговых отчетов, онлайн-списков и корпоративных документов выявил более 130 компаний в материковом Китае и Гонконге, которые рекламируют немедленную продажу компьютерных чипов в Россию. Ни одна из этих компаний не попала под санкции.

Резкий поворот США в отношении санкций подчеркивает подход Трампа к России, который предусматривает отказ от вмешательства, даже несмотря на эскалацию боевых действий.

Экономика России - последние новости

У России исчерпываются ресурсы, и ее экономика находится на грани рецессии. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, настало время думать о новой модели роста экономики. В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников отметил, что экономика России находится на грани перехода в рецессию.

При этом российские банковские чиновники считают, что перспективы экономики страны ухудшаются. Существует реальная угроза банковского коллапса в течение следующих 12 месяцев.

Кроме того, в июне сектор обрабатывающей промышленности России сокращался самыми быстрыми темпами за более чем три года на фоне падения объемов производства, новых заказов и занятости.

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