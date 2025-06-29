Американский политик считает, что президент США подпишет документ.

США намерены заставить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров, чтобы завершить войну в Украине. Президент Дональд Трамп может подписать соответствующий закон.

Сенатор США Линдси Грэм в эфире abc news рассказал, что в отношении законопроекта, который предусматривает новые жесткие ограничения в отношении России, есть большой прогресс.

"Что предусматривает этот законопроект? Если вы покупаете продукцию из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию, ввозимую в Соединенные Штаты, будут наложены пошлины в размере 500%. Индия и Китай покупают 70% нефти Путина. Они поддерживают его военную машину. Мой законопроект поддержали 84 соавтора. Он позволит президенту ввести пошлины в отношении Китая, Индии и других стран, чтобы заставить их прекратить поддержку военной машины Путина и заставить его сесть за стол переговоров", - сообщил американский политик.

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По его словам, президент США заявил, что "пора действовать - продвигать законопроект". При этом Грэм указал, что эта инициатива даст Трампу инструмент, которого у него сегодня нет.

"После июльского перерыва мы собираемся принять законопроект", - считает американский политик.

По его мнению, Трамп подпишет документ, хотя у него есть право на отказ.

"Мы пытаемся заставить Путина сесть за стол переговоров", - подчеркнул сенатор.

Санкции против России - главные новости

В США разработали новый пакет санкций, включающий ограничения для российских банков, энергетического сектора и вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают российскую нефть и газ. Документ поддержали более 80 сенаторов.

При этом президент США Дональд Трамп относится к введению санкций с определенной сдержанностью. Он заявил, что не хочет "сорвать" возможный мирный процесс, и считает, что новые ограничения могут осложнить переговоры с Кремлем.

19 июня стало известно, что сенат США решил отложить рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России из-за эскалации боевых действий между Израилем и Ираном.

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