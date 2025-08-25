В РФ все еще себя убеждают, что смогут продолжить ресурс этого атомного крейсера.

Россияне могут отказаться от утилизации своего тяжелого атомного крейсера проекта 1144 "Петр Великий". Об этом отмечают специалисты военно-технического портала Defense Express.

Обозреватели пишут, что россияне до сих пор не могут принять решение относительно того, стоит ли им списывать свой тяжелый атомный крейсер проекта 1144 "Петр Великий", или же модернизировать его.

При этом напоминают, что еще в 2023 году появились новости о наличии "принципиального решения" по выводу корабля из состава флота. Но теперь рашистские СМИ пишут, что вердикт до сих пор не вынесен.

По информации портала, "Петр Великий" - самый молодой достроенный представитель проекта 1144. Его спустили на воду в 1989 году.

Отмечается, что системы корабля устарели и изнашивались в результате эксплуатации в течение лет.

"Вооружение, которое состояло из 20 пусковых под противокорабельные ракеты П-700 "Гранит", уже не так серьезно впечатляет", - говорится в сообщении.

Крейсер планировали модернизировать, заменив старые пусковые на универсальные УКСК 3С14 под "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Подобный проект сейчас воплощают на другом корабле проекта 1144 - "Адмирал Нахимов", который после 25 лет на ремонте таки вышел в море на испытания.

Специалисты издания объясняют, что с одной стороны у россиян считают, что благодаря реализации подобной модернизации на аналогичном корабле удастся сократить стоимость и сроки таких работ для "Петра Великого". Но с другой стороны, этот крейсер активно использовался более 25 лет. А "Адмирал Нахимов" законсервировали на ремонте после менее чем 10 лет эксплуатации. То есть потребуются дополнительные достаточно обширные ремонтно-восстановительные работы.

Отмечается, что один из российских адмиралов даже сравнил эти корабли с линкорами "Ямато" и "Бисмарк" времен второй мировой войны, которые несмотря на большие вложения и огневую мощь были легко потоплены без особого боевого результата.

"Поэтому ряд российских адмиралов выступает за увеличение количества меньших кораблей, например класса фрегат, что поможет нарастить численность и гибкость флота. При этом они так же могут быть вооружены ракетами "Калибр", "Оникс" и "Циркон"", - отмечает портал.

Сторонники модернизации "Петра Великого" отрицают, что нельзя полагаться только на меньшие прибрежные корабли. В Defense Express отмечают, что новый подобный крейсер у РФ получится построить нескоро, точнее "никогда".

"Что касается самого "Петра Великого", то в командовании ВМФ РФ якобы считают, что он все еще имеет ресурс для продолжения службы. Однако в конце концов это может быть очередным отказом от реальности в угоду престижу, как долго было с горе-авианосцем "Адмирал Кузнецов", - сказано в сообщении.

Судьба атомного крейсера

Как сообщал УНИАН, атомный крейсер "Петр Великий" попал на спутниковый снимок акватории военно-морской базы "Североморск" Северного флота ВМФ РФ от 11 марта 2025 года.

"Петр Великий" является самым молодым достроенным представителем проекта 1144, который заложили в 1986 году, спустили на воду в 1989 году, а ввели в состав флота уже в РФ аж в 1998 году. С тех пор он активно служил в составе Северного флота РФ с перерывом на плановый ремонт в 2008 году.

Отмечалось, что несмотря на то, что роспропаганда опровергала возможное списание корабля, новостей о выходе в море этого атомного крейсера за последние два года не было.

