Это решение осложняет позиции компании на фоне продолжающихся торговых трений между США и Китаем.

Власти КНР ввели полный запрет на закупку чипов графических процессоров Nvidia H20 и других "урезанных" американских чипов для ИИ. Это означает, что китайские компании больше не смогут размещать заказы на такие GPU.

Ранее ограничения касались только государственных центров, которым предписывалось использовать не менее 50% отечественных решений. Теперь же запрет распространился на все компании, фактически закрыв Nvidia H20 доступ к китайскому рынку, сообщает Wccftech со ссылкой на материалы инвестиционного банка Jefferies.

Согласно отчету, производство и упаковка этих GPU также приостановлены "до дальнейших уведомлений". В результате Nvidia, самая дорогая компания мира, лишается выручки от ИИ-чипов в Китае – как минимум до заключения нового торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном.

Напомним, что ИИ-чипы Nvidia уже не раз становились предметом торговых споров между США и Китаем. После того как администрация Трампа выдала Nvidia разрешение на продажу ИИ-чипа H20 китайским клиентам, в СМИ появлялись сообщения о настороженном отношении Китая к использованию этих GPU из-за их американского происхождения.

Доминирующее положение Nvidia в сфере ИИ и высокопроизводительных вычислений делает ее основным игроком для Китая. Эти технологии критически важны для развития автономного транспорта, финансовых систем и проектов "умных городов".

