Таинственные сигналы из Антарктиды могут свидетельствовать о существовании параллельных вселенных, уверен мистик.

В глубинах антарктического льда снова зафиксировали странные радиосигналы, что вызвало дискуссию среди ученых и сторонников мистики. Эксперимент NASA ANITA (Антарктическая импульсная переходная антенна), который изучает нейтрино - так называемые "частицы-призраки", обнаружил аномалии, которые невозможно объяснить в рамках современной физики.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Часть ученых предполагает, что это может быть следствием технической погрешности или неизвестного взаимодействия частиц. В то же время бразильский мистик Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", заявил, что сигналы могут быть доказательством существования параллельных вселенных, пишет LADbible.

"Что, если бы сигналы не были естественными? Они могли бы быть последствиями нечеловеческих технологий или искусственных энергий, замаскированных под космические явления", - сказал Саломе.

Он убежден, что подтверждение этих данных станет "самым большим откровением в истории человечества" и откроет возможность существования зеркального мира, где время идет в обратном направлении.

В декабре планируется запуск нового воздушного шара PUEO, способного фиксировать такие сигналы с в пять раз более высокой чувствительностью. Именно он может стать ключом к проверке сенсационных заявлений мистика.

Ученые же остаются осторожными. Доктор Стефани Виссел из Пенсильванского университета, которая работала в команде ANITA, отмечает:

"Это интересная проблема, потому что мы до сих пор не имеем четкого объяснения, что именно представляют собой эти аномалии".

Таким образом, человечество оказалось перед дилеммой: либо мы стоим на пороге "новой физики", или же речь идет лишь об очередной научной ошибке.

