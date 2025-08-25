Решение о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим являются политизированными.

Последние инициативы президента Польши Кароля Навроцкого о запрете на законодательном уровне украинской символики ОУН-УПА и приравнивание этих символов к коммунистическим и нацистским могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе.

Это потребует реагирования со стороны украинской стороны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил дипломатический источник.

Осведомленный собеседник отреагировал на инициативу польского президента запретить в Польше символику ОУН-УПА.

"В то же время любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны", - подчеркнул источник.

Также в Украине изучают ситуацию по оказанию помощи украинцам в Польше.

"Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше", - отметил источник.

По его словам, в Украине благодарны официальной Варшаве за все предыдущие решения в пользу наших сограждан. Источник отметил:

"Верим, что будет обеспечено соблюдение их прав не хуже, чем в других странах ЕС".

Законодательные инициативы Навроцкого

Как сообщал УНИАН, президент Польши Кароль Навроцкий ранее призвал Сейм запретить использование символики ОУН-УПА в Польше.

Сегодня, 25 августа, Навроцкий анонсировал запрет "бандеровского символа" на законодательном уровне. Законодательная инициатива Навроцкого призвана приравнять "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам в Уголовном кодексе Польши. По его словам, это поможет выстроить польско-украинские отношения на настоящем партнерстве и взаимном уважении.

Отдельно Навроцкий решил наложить вето на закон о помощи украинским гражданам. Он предложил свой законопроект по этому вопросу, а также призвал правительство и все партии в парламенте в течение двух недель настойчиво наработать над формой этого проекта. По его словам, Польша должна достичь в этом вопросе социальной справедливости, ведь поляки в своей стране должны быть на равных с украинцами.

