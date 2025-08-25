Жмайло отмечает, что Серебрянский лес выжжен, поэтому сейчас важно сохранить наших военных, а не территорию.

Весьма вероятно, что подразделения Сил обороны Украины выйдут из Серебрянского леса, поскольку он полностью сожжен. Об этом сказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире Киев24.

Он отметил, что в Серебрянском лесничестве перспективы очень тяжелые для Сил обороны Украины. По его словам, за несколько последних суток украинские военные смогли уничтожить некоторые скопления российской техники.

"Россияне действительно пытаются сделать определенный мешок, но горловина для отхода украинских сил все-таки остается. Сейчас основной задачей украинского военного командования, из того, что я слышал, это организовать именно планомерное отступление из этого региона", - сказал Жмайло.

При этом подчеркнул, что в боях за Серебрянское лесничество нашими бойцами выполнены на 200 процентов свои задачи. По его словам, лес там полностью уничтожен, но и оккупантов там убито очень много. Он подчеркнул:

"Скорее всего, дальше Силы обороны будут концентрироваться на том, чтобы стабилизировать ситуацию вокруг Ямполя, куда пытаются прорываться россияне и их ДРГ. Будет укрепление линии фронта по Северскому Донцу и соответственно отражение атак, которые враг пытается делать южнее этой водной артерии и непосредственно с востока населенного пункта Серебрянка. Поэтому нам критически важно сохранить побольше жизней наших военнослужащих, а не выжженные россиянами территории".

Война в Украине - ситуация в Серебрянском лесу

Как сообщал УНИАН, в Серебрянском лесничестве оккупанты развивают успех, пользуясь предыдущими достижениями и проблемами, которые возникли на участке.

Проект DeepState отмечал, что в основном работают небольшие группы пехоты, которые просачиваются в глубину территории, осуществляют постоянное давление на позиции украинских бойцов и ищут любую возможность, чтобы спрятаться для закрепления.

Аналитики проекта отметили, что бывают случаи, когда позиции Сил обороны "имеются только в докладах, а потом противник внезапно оказывается в тылу на позициях дронщиков или уже РЭБовцев".

Отмечалось, что наиболее сложная ситуация сейчас складывается в лесу на северном берегу реки Северский Донец от Григорьевки до Дроновки, где враг может легко перекрыть путь в районе последнего, чем создаст неблагоприятные последствия для позиций, которые там имеются.

Аналитики указали, что сейчас оккупанты пытаются полностью выдавить украинских военных из Серебрянского лесничества и закончить многолетнюю историю боев за него.

