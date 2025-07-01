Отмечается, что несмотря на сдержанный спрос, деловая уверенность оставалась на исторически высоком уровне.

В июне сектор обрабатывающей промышленности России сокращался самыми быстрыми темпами за более чем три года. Это произошло на фоне падения объемов производства, новых заказов и занятости.

Агентство Reuters пишет, что индекс деловой активности (PMI) S&P Global для производственного сектора России упал до 47,5 в прошлом месяце с 50,2 в мае, что гооврит о сокращении, после лишь одного месяца роста. Это было самое резкое месячное сокращение с марта 2022 года после полномасштабного вторжения Москвы в Украину и введения Западом санкций.

Производство сокращается четвертый месяц подряд, а количество новых заказов начало падать после роста в мае.

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"Снижение объема новых заказов компании объясняют снижением покупательной способности клиентов и слабым спросом", - говорится в заявлении S&P Global.

Значительные расходы России на вторжение в Украину в феврале 2022 года поддержали производственный сектор, который мог бы пострадать из-за отказа ряда стран от сотрудничества с Москвой. Согласно федеральным данным, в прошлом году рост промышленного производства начал замедляться. В июне сокращение новых экспортных заказов ускорилось до самого быстрого темпа с ноября 2022 года.

"По словам участников опроса, неблагоприятные валютные курсы, по сообщениям, негативно повлияли на конкурентоспособность на ключевых экспортных рынках", - заявила S&P Global.

Уровень занятости снизился второй раз за три месяца, поскольку производители начали сокращать расходы. Темпы сокращения рабочих мест были самыми резкими с апреля 2022 года, что отражает снижение производственных потребностей.

Несмотря на сдержанный спрос, деловая уверенность оставалась на исторически высоком уровне, поддерживаемая надеждами на улучшение спроса и запланированные выпуски продукции. Однако оптимизм упал до самого низкого уровня с октября 2022 года на фоне опасений по поводу глобальной экономической неопределенности.

Экономиика России - последние новости

У России исчерпываются ресурсы, и ее экономика находится на грани рецессии. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, настало время думать о новой модели роста экономики. В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников отметил, что экономика России находится на грани перехода в рецессию.

При этом российские банковские чиновники считают, что перспективы экономики страны ухудшаются. Существует реальная угроза банковского коллапса в течение следующих 12 месяцев.

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