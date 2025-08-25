Психолог рассказал, как отличить отношения, потерявшие динамику, от тех, которые просто безопасны и устойчивы.

Американский психолог Марк Треверс назвал главные признаки того, что ваш партнер хочет провести с вами всю жизнь.

Как отметил он в своей статье для Forbes, очень важно уметь важно отличать отношения, потерявшие динамику, от тех, которые просто безопасны и устойчивы.

"Отсутствие нестабильности в долгосрочных отношениях - один из самых очевидных признаков здоровой связи. Однако иногда эту стабильность ошибочно принимают за монотонность. Дни текут один за другим без каких-либо проблем, и партнеры начинают задумываться, не является ли отсутствие трений в отношениях признаком застоя. На самом деле во многих случаях именно эта стабильность является доказательством крепкой и продолжительной любви, которая просто вышла за пределы фазы бурного романтизма", - отметил Треверс.

По его словам, исследования и клинические наблюдения показывают, что есть признаки, на которые стоит обратить внимание. Он привел три из них:

Партнер работает над вашим будущим уже сегодня. Глубокая приверженность проявляется через параллельные усилия. Иными словами, ваш партнер направляет энергию на то, чтобы представить себе удовлетворительное будущее ваших отношений, одновременно предпринимая маленькие шаги каждый день для его реализации. Значение таких двойных усилий подтвердило исследование 2017 года в Journal of Experimental Psychology. В нем говорилось, что люди с большей вероятностью остаются в отношениях, которые они считают способными обеспечить долгосрочное счастье.

Партнер прерывает ваши нездоровые шаблоны. Даже самые уверенные в себе люди не застрахованы от формирования привычек, вредящих себе или отношениям. Партнер, который искренне любит, не сможет пассивно наблюдать за возникновением этих шаблонов. Это согласуется с результатами исследования 2010 года, опубликованного в Personality and Social Psychology Bulletin. Оно показало: если партнеры активно поддерживают личностный рост друг друга, как отношения, так и сами люди в них процветают. Напротив, отсутствие поддержки или чрезмерная критика значительно усложняют изменения, что может создавать дополнительное напряжение.

Партнер развивается с мыслью об отношениях. Когда партнер выбирает улучшать себя так, чтобы это приносило пользу ему лично и, в конечном счете, отношениям, это сильный показатель того, что он настроен на долгосрочную перспективу. Такие действия показывают понимание того, что их индивидуальное поведение может как способствовать, так и мешать качеству отношений.

"Хотя эти три признака кажутся разными, при внимательном рассмотрении можно заметить их общую основу: глубокое внимание к партнеру, всегда сопровождаемое устойчивыми действиями", - констатировал Треверс.

