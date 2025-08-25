Необходимо стимулирование тех, кто служит, через снижение налогов и престижность службы, говорит военный.

Война, которую Россия ведет против Украины, надолго. Трудно не согласиться с тем, что речь идет об израильском сценарии, заявил начальник рекрутинга 1-го корпуса НГУ "Азов" Юрий Гаврилишин (позывной "Милан").

"Надо понять, что из-за соседа, с которым рядом живем, будем иметь проблемы еще надолго. И не надо жить в каком-то видении, что мы вернемся к своему "садку вишневому коло хати", потому что такого не будет. Мы будем жить фактически в постоянной борьбе или в ее ожидании. Должны ли все воевать? Не все. Но если мы говорим об израильской модели, то должно быть принято следующее решение – кто больше служит, тот меньше платит. Это касается военных сборов, налогов. Здесь может возникнуть вопрос, что богатые не воюют, потому что откупаются, а бедные воюют. Возможно", – отметил он в эфире Radio NV.

При этом военный отметил необходимость отработки престижа военной службы и "выставления ее на высшую ступень в обществе среди всех профессий, которые могут быть в Украине". По его словам, это позволит создать профессиональную армию.

Гаврилишин отметил, что президент Украины поставил задачу найти решение по демобилизации. В то же время он добавил, что не владеет информацией о том, как это решение будет реализовываться.

"Милан" уже полтора года занимается рекрутингом в "Азове". Он рассказал, что резервов для того, чтобы сменить тех, кто на фронте уже от одного до трех лет, действительно нет.

"В результате мы имеем уставших мобилизованных военных, которые выполняют задачи в горячих точках Украины, и мы имеем определенную часть общества, которая никоим образом не приобщена к военным процессам", – сказал Гаврилишин.

По его словам, после отмены срочной службы не было никаких механизмов для того, чтобы в обязательном порядке обучать граждан и подводить к пониманию того, что рано или поздно их призовут в армию, и надо прийти туда с определенным багажом знаний.

"Мы предлагаем сейчас, чтобы корпуса создавали сами себе резервы. Раньше срочник был крепостным, который строил какому-то генералу дачу, о нем никто и не вспоминал. А через год-два такой службы он шел домой. Если командиры корпусов будут осознавать, что это их резерв, который они сами будут готовить и которым они в дальнейшем будут заменять тот личный состав, то провести демобилизацию возможно", – подчеркнул Гаврилишин.

Он считает, что рекрутинг в ВСУ был провальным, а работа ТЦК превратилась в бумы принудительной мобилизации. При этом военный отметил, что в работе ТЦК скандальные инциденты являются единичными, но они распространяются в социальных сетях и создается впечатление, что это массовые процессы.

"Построив полноценный реальный эффективный механизм для создания резервов, которые будут способны менять действующих мобилизованных на фронте мы сможем осуществлять демобилизацию", – констатировал Гаврилишин.

Война в Украине: вопрос демобилизации военных

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что демобилизация во время войны грозит Украине потерей государственности. При этом он отметил, что государство должно обеспечить справедливый подход к тем, кто служит на передовой.

Он подчеркнул, что не знает ни одной страны, которая во время войны проводила бы демобилизацию. Единственный пример – Украинская Народная Республика в 1919 году.

По его словам, в результате этого была на большой период потеряна наша украинская государственность.

