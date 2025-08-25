Во время военного положения за СЗЧ военнослужащего могут привлечь либо к дисциплинарной, либо к уголовной ответственности.

В Украине за самовольное оставление части (СЗЧ) предусмотрены дисциплинарная, административная или даже уголовная ответственность. Адвокат по военному и уголовному праву Адвокатского объединения "Актум" Рустам Нуриев в комментарии "РБК-Украина" рассказал, в каких случаях военнослужащие могут избежать заключения под стражей.

Ответственность за СЗЧ во время войны

Адвокат напомнил, что во время военного положения за СЗЧ военнослужащего могут привлечь либо к дисциплинарной ответственности, либо к уголовной ответственности. По его словам, степень наказания зависит от ситуации и обстоятельств.

Нуриев поделился, что в случае совершения СЗЧ до 3-х суток военнослужащего обычно привлекают к дисциплинарной ответственности. Чаще всего она ограничивается выговором.

По словам адвоката, такие ситуации могут возникать, например, когда военнослужащему был предоставлен отпуск, но он задержался и вернулся из него позже положенного срока на один или два дня.

"Если же самовольное оставление воинской части продолжалось более 3 суток, то военнослужащему грозит уголовная ответственность по статье 407 УК Украины. С мерой наказания - лишение свободы от 5 до 10 лет (в зависимости от обстоятельств и части статьи 407, по которой будет квалифицироваться правонарушение)", - добавил Нуриев.

Адвокат привел в пример ситуацию, когда военнослужащий покинул место расположения воинской части без уважительных причин, после чего длительное время не возвращался обратно.

"Отмечаем, что в обоих случаях военнослужащий будет лишен премии и дополнительных вознаграждений в полном объеме в месяце, когда он совершил СЗЧ. Также он будет лишен выплаты денежного обеспечения на период СЗЧ", - подчеркнул Нуриев.

Всегда ли военнослужащих держат под стражей за СЗЧ

Адвокат напомнил, что часть 8 статьи 176 УПК Украины предусматривает, что во время действия военного положения военнослужащих, которые подозреваются или обвиняются в совершении СЗЧ, помещают под стражу. Он отметил, что при избрании военнослужащим меры пресечения в виде содержания под стражей, следственные судьи определяют размер залога.

"Обычно - в размере от 20 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть по состоянию на 2025 год - это от 60 560 до 242 240 гривен", - уточнил Нуриев.

Адвокат добавил, что после внесения залога военнослужащего освобождают из-под стражи. Тем не менее на него будут возложены некоторые из обязанностей, определенных пунктом 5 статьи 194 УПК Украины, среди которых:

регулярное прибытие к определенному служебному лицу с установленной периодичностью;

запрет на выезд из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

регулярное уведомление следователя, прокуроря или суда об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздержание от общения с любым человеком, определенным следственным судьей, судом, или общение с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом;

запрет на посещение мест, определенных следственным судьей или судом;

сдача на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта для выезда за границу, а также других документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину;

обязанность носить электронное средство контроля.

Адвокат отметил, что в некоторых случаях определяется необходимость пребывания военнослужащего по месту расположения воинской части.

Можно ли вернуться в ВСУ вместо тюрьмы

Нуриев поделился, что военнослужащий, который впервые совершил СЗЧ во время действия военного положения, может быть освобождено от уголовной ответственности. Для этого необходимо добровольно обратиться с ходатайством к следователю, прокурору или суду о намерении вернуться в свою или другую воинскую часть для продолжения прохождения военной службы. Тем не менее требуется письменное согласие командира/начальника воинской части/учреждения.

Такая возможность предоставляется только в случае, если военнослужащий впервые совершил СЗЧ, которое является уголовно наказуемым, заявил адвокат.

"Например, в случае, если военнослужащий в 2024 году самовольно покидал часть, и такое СЗЧ продолжалось 1-2 дня. Тогда в случае повторного СЗЧ, которое продлится более 3 суток, он может воспользоваться такой возможностью", - объяснил Нуриев.

Как добровольно вернуться из СЗЧ

Ранее пресс-секретарь Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Татьяна Камеристова рассказала, как военным добровольно вернуться из СЗЧ. Она отметила, что уголовное производство возбуждаться не будет, если военнослужащий в течение трех дней вернулся обратно.

Камеристова объяснила, что человек может просто вернуться в часть, которую он оставил. Если же СЗЧ более трех суток назад, но оно совершено впервые, и военный желает вернуться на службу - в таком случае возбуждается уголовное производство. Военном нужно будет лично обратиться через приложение "Армия+" к командиру воинской части или начальнику учреждения, чтобы получить письменное согласие на дальнейшее прохождение военной службы в данном подразделении.

