Китай может участвовать в миротворческой операции в Украине, но важно, чтобы эти китайские силы не сработали в пользу России. Такое мнение высказал военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман.

"Миротворческая миссия ООН и выполнение пятой статьи Устава НАТО – это совершенно разные вещи. Да, действительно, миротворцы могут заходить, когда нет боевых действий. Их направляет ООН. И если в этом хочет участвовать Китай, то вопросов нет. Вопрос только в том, чтобы потом эти китайские не сработали против нашей страны на стороне РФ. А насчет гарантий безопасности от России, то, вы знаете, мы можем даже не спорить – пусть гарантируют. Только никаких войск РФ на нашу территорию никто допускать не будет", – подчеркнул он в интервью "Украинскому Радио".

По словам Гетьмана, о гарантиях безопасности, вероятно, Украина будет договариваться с каждой страной отдельно.

"Соединенные Штаты – воздух, Италия – наземные силы, Балтийские страны готовы нам передать, Эстония точно сказала, что минимум роту собственных войск может направить в Украину. И с каждой страной, я так понимаю, будет отдельная договоренность о гарантиях нашей безопасности. А хотят россияне, то пусть... Они пытаются нас "потроллить", то есть страна, которая на нас напала, хочет гарантировать нам безопасность... Мы можем "потроллить" их в ответ", – продолжил аналитик.

Говоря о китайском контингенте, Гетьман отметил, что "ссориться с Китаем не стоит". Учитывая проблемы между США и Китаем, лучше занять "очень осторожную позицию", считает он.

"Пусть тоже напишут нам какую-то бумагу, таких бумажек мы уже видели большое количество, но об их войсках в Украине... Ну, зачем далеко ехать, не надо, обойдемся без них", – констатировал он.

Китайские миротворцы в Украине

Недавно СМИ писали о том, что Китай готов принять участие в международной миротворческой миссии в Украине.

В то же время Пекин заявил, что не планирует отправлять миротворцев в Украину:

"Сообщения о том, что Китай обсуждает миротворческую миссию в Украине, полностью не соответствуют действительности. Наша позиция является четкой и последовательной", – сказал представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

