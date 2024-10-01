Отмечается, что китайские банки задерживают платежи.

Российские продавцы на маркетплейсах столкнулись с проблемами с платежами через банки Китая. Финучреждения увеличили сроки проверки российских платежей из-за страха попасть под санкции запада

Российское "Коммерсантъ" пишет, что подсчеты Модульбанка и PRO Wildberries показывают, что доля Китая в расчетах продавцов на российских маркетплейсах снизилась до 51,1% с 67,8%.

Дело в том, что китайские банки опасаются вторичных санкций со стороны Запада, увеличили сроки проверки платежей из России.

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В то же время представители крупнейших маркетплейсов РФ заявили, что проблемы с трансграничными платежами между Россией и Китаем не имеют критического влияния на общую ситуацию - число китайских продавцов растет, как и их обороты.

Санкции против России и "друзей" - последние новости

США 23 августа объявили о новом пакете санкций, направленном в отношении юридических и физических лиц в РФ и за рубежом. Под ограничения попали многочисленные посредники из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая.

В последствии начали появляться сообщени о том, что банки стран-друзей Москвы начали отказываться от работы с Россией или стали задерживать платежи на длительный срок.

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