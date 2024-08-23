В списке санкций – компании, связанные с российским ВМК, а также топливно-энергетическим и металлургическим секторами.

США 23 августа объявили о новом пакете санкций, направленном в общей сложности против 400 юридических и физических лиц, как в России, так и за рубежом. Согласно сообщению Минфина США, в список попали более 60 российских компаний из сферы оборонных технологий, чьи "продукты и услуги позволяют России поддерживать ее военные усилия" в Украине.

"Россия превратила свою экономику в инструмент на службе военно-промышленного комплекса Кремля. Сегодняшние действия Министерства финансов продолжают выполнять обязательства, взятые президентом Байденом и его коллегами из G7, по нарушению цепочек поставок и платежных каналов российской военно-промышленной базы", ​​— сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

Против кого направлены санкции

Как написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в списке санкций – компании, связанные с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой и поставкой товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России в обход санкций. По его словам, новые ограничения существенно повлияют на ключевые для России нефтяные и газовые проекты.

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Под санкции попали такие компании, как:

ООО "Экропромстрой", дочерняя компания "Новатек", которой передано 40% ООО "Арктик СПГ-2";

ООО "Межрегионстрой", строящее объекты для проекта "Восток Ойл" от "Роснефти";

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), ответственная за проект "СПГ Якутия".

Санкции также накладываются на крупнейших экспортеров угля из России, таких как "СДС Уголь", "УК Мечел-Майнинг", АО "Стройсервис" и две дочерние компании "Росатома".

Кроме того, в санкционные списки внесены российские институты военных разработок, производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники, а также компании, обслуживающие нужды российского ВПК, вместе с их владельцами и менеджментом.

"Под санкции попадают многочисленные посредники из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая, осуществлявшие поставки микроэлектроники в Россию в обход санкций. Некоторые из этих компаний поставляли товары на миллионы долларов. Кроме того, санкции распространяются на сети субъектов, вовлеченных в обеспечение российского ВПК, включая участников схемы снабжения западными компонентами для производителя истребителей Су", - написал Ермак.

Кроме того, отметил глава ОП, США также усиливают контроль за экспортом в Россию и Белоруссию и ограничивают доступ компаний этих стран к программному обеспечению для станков с числовым программным управлением. В список компаний, подпадающих под строгие требования лицензирования экспорта, добавлена ​​131 компания из России, Китая, Ирана, Турции, ОАЭ, Казахстана и других стран, подозреваемых в нарушении санкций.

Также росСМИ обратили внимание, что в список санкций включен Павел Белоусов, сын министра обороны России Андрея Белоусова. Кроме того, ограничения коснулись невестки чиновника, Евгении Белоусовой.

Санкции против России

Напомним, предыдущий пакет санкций США против РФ, объявленный в июне, был направлен против более чем 300 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами - в том числе в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, Африке, Центральной Азии и Карибском бассейне.

24 июня ЕС одобрил 14-й пакет санкций в отношении России за войну против Украины. В него вошли, в частности, меры против российской индустрии сжиженного природного газа и обхода санкций "дочками" европейских компаний в третьих странах.

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