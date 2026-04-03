Россияне создали большой аэростат для обеспечения связи (фото)

Подъем радиомодуля в воздух помогает уменьшить влияние рельефа на качество сигнала.

Холдинг "Росел" российской государственной корпорации "Ростех" создал аэростат мобильной связи. Об этом госкорпорация сообщила в своем Telegram-канале.

Летательный аппарат позволяет решить проблему связи в зонах с плохим покрытием. В отличие от передвижных базовых станций, за счет подъема радиомодуля в воздух рельеф местности практически не влияет на качество связи. Сообщается, что первый аппарат прошел тестовую эксплуатацию в сетях связи.

Аэростат поднимается на несколько сотен метров над землей, закрепленный на удерживающем устройстве. Речь идет об автомобильной платформе, к которой он прикреплен тросами.

Видео дня

Установленный на летательном аппарате радиомодуль с широконаправленной антенной позволяет обеспечить мобильную связь в радиусе 10 километров со скоростью 30 Мбит/сек.

Аэростат от "Росел" имеет объем оболочки 240 кубических метров и может поднять полезную нагрузку до 45 кг на высоту до 300 м. Изделие может работать на высоте до одного месяца. Питание радиомодуля ведется композитным кабель-тросом.

Россияне считают, что аэростат может быстро решить проблемы со связью в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных районах. Речь идет, в частности, о местах работы добывающих компаний, зонах чрезвычайных ситуаций, а также об акваториях.

По словам специалистов портала "Милитарный", кроме гражданского использования, такие аэростаты могут применяться и в военных целях – в частности, для ретрансляции сигнала беспилотников или поддержания связи между подразделениями армии РФ.

Российские системы связи – последние новости

23 марта состоялся первый групповой запуск 16 космических аппаратов для системы российской компании "БЮРО 1440", которую часто сравнивают со спутниковой сетью Starlink от SpaceX. Запуск первых спутников целевой группы свидетельствует о переходе от этапа испытаний к формированию "полноценного коммуникационного сервиса".

Ранее запуск первых низкоорбитальных спутников "БЮРО 1440" планировался на 2025 год, однако его перенесли. По оценкам экспертов, задержка могла быть связана с невозможностью своевременно изготовить необходимое количество космических аппаратов.

