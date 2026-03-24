Россия запустила на орбиту первые спутники своего аналога Starlink (видео)

Запуск первых спутников целевой группы означает переход от испытаний к созданию полноценного сервиса связи.

23 марта состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов для системы от российского "БЮРО 1440", которую называют аналогом спутниковой системы Starlink от SpaceX.

По словам россиян, после выхода на опорную орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление центром управления полетами "БЮРО 1440". На очереди – проверка бортовых систем и переход на целевую орбиту.

Запуск первых спутников целевой группы означает переход от испытаний к созданию "полноценного сервиса связи". Сообщается, что компания "БЮРО 1440" прошла этот путь за 1000 дней – именно столько времени прошло между выводом на орбиту экспериментальных и серийных спутников.

Напомним, ранее запуск первых 16 низкоорбитальных спутников "БЮРО 1440" был запланирован на 2025 год, но его отложили. Эксперты предполагали, что перенос сроков связан с тем, что не удалось вовремя изготовить необходимое количество космических аппаратов.

К 2027 году планировалось увеличить спутниковую группу до 250 аппаратов и начать коммерческую эксплуатацию проекта.

Количество потенциальных абонентов "БЮРО 1440" оценивается россиянами в 1,5–2 млн человек в самой РФ и до 12 млн в мире (планируется охватить более 70 стран) при плановой пропускной способности на абонента от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

Как россиян оставили без Starlink

Поиск альтернативы Starlink является одним из главных вызовов для российской армии.

Напомним, 5 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что терминалы Starlink для россиян заблокированы. С того дня у российских войск начались большие проблемы на фронтах. В частности, им стало гораздо сложнее проводить штурмовые действия.

Также УНИАН писал, что с тех пор, как противнику перестали предоставлять доступ к спутниковой связи Starlink, украинские военные заметили уменьшение количества вражеских дронов в тылу.

Вас также могут заинтересовать новости: