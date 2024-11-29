Аэростаты могут помочь Силам обороны Украины в отражении российских атак "шахедами", улучшив обнаружение вражеских дронов. Такое мнение в эфире Киев24 высказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.
По его словам, аэростаты - это баллоны, которые надувают гелием и поднимают в воздух на высоту от 400-500 метров до километра. На них можно размещать радиолокационную аппаратуру.
Криволап убежден, что аэростат сможет обнаруживать дроны на значительно большем расстоянии, чем сейчас.
"Они будут обнаруживаться более стабильно. Информация о них будет постоянной. Потому что сейчас, когда они прячутся за складками местности, они могут как-то маневрировать, и на радаре они то появляются, то исчезают", - пояснил эксперт.
По мнению эксперта, сейчас аэростат - это "очень мощное средство противодействия целям, которые летают на небольших высотах".
"Польша сейчас закупила у американской фирмы 4 аэростатных комплекса. Там очень мощные комплексы. Они поднимают радиолокационные станции, средства радиотехнической разведки и тому подобное. И они наблюдают все пространство в радиусе 400 километров, все очень хорошо видят", - отметил Криволап.
По его словам, контракт обошелся Польше в более 1 млрд долларов, поскольку оборудование на аэростатах очень дорогостоящее. Но Украина, по его мнению, может поднимать аэростаты с радиостанциями собственного производства.
"То есть это достаточно простая вещь, которая в то же время значительно повышает возможности противодействия (дронам - УНИАН)... Такая ситуация, когда дрон летает над городом, - это неправильно, это правильный подход к обороне", - подчеркнул Криволап.
Эксперт подчеркнул, что россияне не только увеличивают количество дронов для атак, но и усиливают их возможности. В частности, теперь они могут быть более устойчивым к средствам РЭБ и т.д.
"Нам надо улучшать наши возможности ПВО, не стоять на том уровне, на котором находимся. Надо все мобильные огневые группы оснащать современными средствами обнаружения и наведения. Чтобы это было попадание не за счет только качества самих стрелков, но и за счет технологичности оружия", - заявил эксперт.
Россия атакует Украину дронами - актуальное
Как сообщал УНИАН, российские террористы продолжают ежесуточно атаковать Украину ударными дронами.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только за октябрь россияне выпустили против Украины более 2 тысяч "шахедов", для производства которых было использовано более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставок в Россию. Глава государства подчеркнул, что страна-агрессор продолжает использовать западные компоненты для производства как дронов, так и ракет.
Аэроразведчик ВСУ, журналист и общественный активист Игорь Луценко недавно заявил, что Россия только за три месяца нарастила применение дронов типа "шахед" примерно в 5 раз.
В этом месяце ABC News информировало, ссылаясь на свой анализ, что Россия увеличила интенсивность своих атак беспилотниками дальнего радиуса действия на украинские города примерно на 44% за неделю после победы избранного президента Дональда Трампа на выборах в США. Отмечалось, что общая тенденция заключается в более масштабных и регулярных атаках беспилотников РФ.