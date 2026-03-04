Россия только что продала Индии оружие на сотни миллионов долларов, – СМИ

"Штиль-1" – это многоканальный зенитный ракетный комплекс корабельного базирования с вертикальным стартом.

Во вторник, 3 марта, Министерство обороны Индии подписало контракт с АО "Рособоронэкспорт" на закупку для ВМС Индии зенитных управляемых ракет вертикального пуска для корабельного ЗРК "Штиль-1". Об этом сообщает United News of India.

Стоимость контракта составляет 2182 крор рупий (238 млн долларов). Ракеты (вероятно, модификации 9М317МЕ) предназначены для боекомплекта четырех последних индийских фрегатов проекта 11356, которые и оснащены ЗРК "Штиль-1" с вертикальным пуском.

Речь идет о двух построенных на заводе "Янтарь" в Калининграде и сданных индийскому флоту в 2024-2025 годах фрегатах F 70 Tushil и F 71 Tamal, а также двух фрегатах Triput и Tavasya, строящихся на верфи Goa Shipyard.

"Штиль-1": справка УНИАН

"Штиль-1" – это многоканальный зенитный ракетный комплекс корабельного базирования с вертикальным стартом.

Он предназначен для осуществления круговой обороны корабля от всех средств воздушного нападения, в том числе для отражения массированных ракетных и авиационных атак. Также его можно использовать для нанесения ударов по наземным и надводным целям.

По словам российских пропагандистов, в отличие от предыдущих версий с наклонными пусковыми установками, современный "Штиль-1" позволяет выпускать ракеты с интервалом всего в несколько секунд по принципу "холодного старта" и поражать цели на высоте до 15 км и дальности до 50 км.

Это критически важно для отражения массированных атак, когда на корабль одновременно летят несколько противокорабельных ракет или дронов с разных направлений.

Индия закупает оружие у России – другие новости

В прошлом году УНИАН писал, что Россия может продать Индии до 84 истребителей "пятого поколения" Су-57. Сообщалось, что Москва готова удовлетворить почти любые условия Индии по приобретению самолетов, включая полную передачу технологий – от двигателей до исходного кода.

Кроме того, российская сторона предлагает интегрировать в самолеты все индийское авиационное ракетное вооружение.

Напомним, ранее Индия уже проявляла интерес к Су-57. Планировалась совместная разработка под названием FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на базе российского истребителя.

Тогда проект потерпел крах: в 2018 году Индия отказалась от него, аргументируя это тем, что российский самолет не соответствует заявленным требованиям по низкой заметности.

Сейчас ситуация изменилась. Нью-Дели недавно оказался под давлением США и сталкивается с операционными проблемами, в частности из-за вывода из эксплуатации старых советских МиГ-21. Фактическим провалом завершилась и разработка собственного истребителя Tejas.

Между тем другие азиатские страны получают не просто новые самолеты, а полноценные истребители пятого поколения. В частности, Китай уже построил более 300 Chengdu J-20 и, вероятно, ввел в строй новый Shenyang J-35.

