Зарплаты растут, но людей нет: какие сотрудники стали самыми ценными для бизнеса

В Украине наблюдается существенный дефицит кадров в рабочих специальностях. Около 65% всего дефицита составляют слесари, сварщики, электрики, токари, механики, водители, швеи, трактористы, упаковщики, каменщики и операторы машин, говорится в статье УНИАН.

"Наиболее острый дефицит фиксируется в строительстве, производстве/перерабатывающей промышленности, логистике и складской сфере, пищевой промышленности, здравоохранении и образовании", – сказала руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Эксперт отметила, что закрыть вакансии сложно даже при условии существенного роста заработных плат. По ее словам, медианная зарплата по Украине за 2025 год достигла 25 000 грн, что на 23% больше по сравнению с 2024 годом. В 2026 году в отдельных рабочих сегментах рост медианных зарплат составляет 40-60% по сравнению с прошлым годом.

Абдуллина также отметила, что еще 35% дефицита приходится на работников среднего звена: менеджеров по продажам, специалистов производственных и логистических процессов.

В свою очередь, директор по персоналу и корпоративной культуре компании "Сентравис" Жанна Суслонова отметила, что для промышленных предприятий наиболее проблемными также остаются рабочие профессии и узкие технические специальности: операторы производственных линий, слесари, электрики, механики, инженеры, технологи.

"На нашем производстве в Ужгороде мы столкнулись с дефицитом именно узкопрофильных металлургических специалистов. Рынок просто не дает достаточного количества готовых кадров", – рассказала Суслонова.

Кроме того, в пресс-службе "Новой почты" сообщили, что наибольший дефицит кадров традиционно наблюдается в операционных направлениях – логистике, адресном обслуживании, работе на терминалах и в сфере перевозок, где исторически преобладали мужские профессии.

При этом в компании подчеркнули, что сейчас главным фокусом является не массовое привлечение мигрантов, а автоматизация, обучение и удержание украинских работников. В качестве альтернативы иностранным работникам компания рассматривает привлечение студентов, ветеранов, людей старшего возраста, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и женщин, которые готовы осваивать профессии в сфере логистики.

"Компания постепенно переосмысливает подходы к организации труда и стремится сделать должности максимально универсальными – такими, на которых могут эффективно работать и мужчины, и женщины", – сообщили в пресс-службе "Новой почты".

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк сообщила, что из-за дефицита рабочей силы отечественный бизнес начал массово привлекать кандидатов в возрасте от 50 до 60 лет и старше. По ее словам, работодатели в большинстве регионов готовы пересматривать свои требования, чтобы закрыть критические вакансии.

Кроме того, из-за дефицита рабочей силы в некоторых городах начали появляться иностранные работники. В частности, в Черкассах и Ивано-Франковске их привлекают на строительство, дорожные работы, а также на коммунальные предприятия. Причина – нехватка кадров из-за миграции людей за границу, мобилизации и дефицита рабочих профессий.

