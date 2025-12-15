Виктор Берестенко отмечает, что исключение прозрачных механизмов из процедуры отбора - это не вопрос неготовности системы, а сознательное изменение курса

Председатель Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ) решение Кабинета министров отложить обязательное использование системы Prozorro для конкурсов государственно-частного партнерства (ГЧП) является тревожным сигналом для бизнеса и международных партнеров.

Соответствующее мнение эксперт высказал в комментарии для Liga.Net.

Как отмечает издание, решение правительства по Prozorro появилось как раз накануне вероятного старта масштабного проекта - передачи в концессию терминалов порта "Черноморск" сроком на 40 лет. Постановление Кабмина откладывает обязательность электронных торгов для крупных концессионных объектов вплоть до 2027 года. Фактически это открывает "ручной" режим передачи стратегических государственных активов инвесторам без публичной конкуренции на площадке Prozorro.

В Министерстве экономики не ответили на запрос LIGA.net о причинах принятия резонансного решения, сославшись на краткое официальное пояснение, размещенное на сайте. В разъяснении отмечается, что внедрение Prozorro откладывается из-за необходимости разработки 30 подзаконных нормативно-правовых актов. Однако, неизвестно, на каком этапе сейчас разработка этих документов. В правительстве уверяют: "После обеспечения технической готовности электронной торговой системы проведение концессионных конкурсов в Prozorro будет обеспечено в полном объеме".

Однако эксперты и представители профильного бизнеса ставят под сомнение исключительно техническую природу этой задержки. Виктор Берестенко отмечает, что исключение прозрачных механизмов из процедуры отбора - это не вопрос неготовности системы, а сознательное изменение курса. Особенно остро этот вопрос стоит сейчас, когда на кону стоит судьба одного из крупнейших портов страны.

Правительство ожидает, что инвестор вложит сотни миллионов долларов в порт, а государственный бюджет за время действия соглашения получит более $1,1 млрд. Впрочем, эксперты отрасли скептически оценивают реалистичность этих планов. Главная преграда - война и отсутствие гарантий безопасности.

"Сегодня нет реальных инвесторов, готовых вкладывать средства в инфраструктуру на 40 лет в условиях ежедневных атак, нестабильности и отсутствия гарантий", - отмечает глава АМЭУ.

Дополнительным фактором неопределенности является геополитическая ситуация. Экс-заместитель министра экономики Павел Кухта отмечает, что условия использования акватории Черного моря и логистические маршруты могут кардинально измениться после подписания мирного соглашения между Украиной и РФ.

"Если война закончится в ближайший год, уровень безопасности в Черном море будет другим, а грузопотоки - переориентируются", - отмечает Кухта.

Как отмечает Liga.Net, Украина уже имеет опыт портовых концессий, который пока трудно назвать успешным. Проекты в портах "Ольвия" и "Херсон", начатые в 2020 году, фактически остановлены из-за боевых действий. Ситуацию в Херсонском порту концессионеры вообще характеризуют как катастрофическую и требуют пересмотра условий соглашения.

Несмотря на эти аргументы и риски, правительство настаивает на наличии спроса. Премьер-министр Юлия Свириденко еще в сентябре сообщала, что более 40 ведущих международных операторов якобы заявили о готовности присоединиться к проектам в Украине.

Однако, по словам главы Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктора Берестенко, отрасль до сих пор не увидела ни одного подтверждения заявленной "высокой заинтересованности" иностранных инвесторов.

