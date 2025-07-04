Уже в пятницу могут разослать более десяти писем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сегодня Вашингтон может направить письма странам, которые не заключили торговое соглашение с США, с указанием размера пошлины. Об этом сообщает The Washington Times.

Разговаривая с журналистами перед посадкой на борт самолета Air Force One Трамп заявил в четверг, что есть "несколько других соглашений", которые рассматривает администрация, но все остальные получат письма, начиная с "возможно, завтрашнего дня".

"Я склоняюсь к тому, чтобы отправить письмо и сказать, какую пошлину они будут платить. Это гораздо проще. У нас более 170 стран, и сколько соглашений вы можете заключить?", - заявил Дональд Трамп.

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Он добавил, что планируют отправлять примерно по 10-12 писем в день. Страны должны будут начать платить с первого августа.

"Я думаю, что к девятому числу они будут полностью обеспечены", - сказал Трамп, имея в виду крайний срок девятого июля.

Этот срок был установлен для стран, чтобы достичь договоренностей с США.

"Они будут варьироваться от, возможно, 60 или 70% пошлин до 10 и 20% пошлин", - добавил президент Соединенных Штатов.

Ранее американский президент угрожал, что если та или иная страна не договорится с США до дедлайна на следующей неделе, он введет против них новые ограничения.

Пошлины Трампа - что известно

Напомним, в апреле США объявили о повышении так называемых "взаимных" пошлин, но приостановили их действие на 90 дней, чтобы страны получили время на переговоры.

Взаимные пошлины вступили в силу девятого апреля. Базовая пошлина на любые поставки товаров в Соединенные Штаты была установлена на уровне 10%, но для некоторых государств она была выше.

В то же время издание Financial Times писало, что порты Европы работают на пределе из-за пошлин Трампа, которые привели к коллапсу. Самые серьезные проблемы сейчас в портах Роттердама, Антверпена и Гамбурга. Такая ситуация будет сохраняться как минимум несколько месяцев.

Как отметил исполнительный директор нидерландской логистической компании Euro-Rijn Group Альберт ван Оммен, такая перегруженность портов является самой сильной со времен пандемии коронавируса.

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