Проблемы могут затянуться на несколько месяцев.

Непостоянная торговая политика президента США Дональда Трампа в сочетании с низким уровнем воды в реках привело к проблемам в цепочке поставок в Европе. Баржи по несколько дней ожидают, чтобы забрать товары, а контейнеровозы – еще дольше.

Газета Financial Times пишет, что самые серьезные проблемы в портах Роттердама, Антверпена и Гамбурга. Такая ситуация будет сохраняться как минимум нескольких месяцев.

По словам управляющего директора нидерландской судоходной компании WEC Lines Цезаря Луикенаара, ряд важных портов Европы работают на пределе своих возможностей.

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При этом исполнительный директор нидерландской логистической компании Euro-Rijn Group Альберт ван Оммен сказал, что, по его мнению, нынешняя перегруженность портов - самая сильная со времен пандемии.

Проблемы стали последним ударом по мировой системе логистики, которая до недавнего времени позволяла многим компаниям поддерживать минимальные запасы, будучи уверенными в том, что службы регулярных перевозок будут постоянно пополнять запасы в соответствии с графиком.

Руководитель немецкой компании DHL Каспер Эллербек заявил, что задержки пока не вынудили ни одного из его клиентов остановить производство из-за нехватки компонентов, но такая ситуация возможна.

По словам Ван Оммен, только в Антверпене разгрузка судов отстает от графика на три-пять дней.

Логистические компании обвиняют в кризисе резкое изменение торговой политики США. Проблемы усугубляются ограничениями на погрузку барж на реке Рейн, которая стала необычайно мелкой из-за сухой весны. Тем временем европейские порты также страдают от возросших объемов импорта из Азии, поскольку высокие пошлины США заставляют перенаправлять товары в другие страны.

По словам представителей отрасли, операторы терминалов спешно нанимают новых сотрудников и закупают оборудование в попытках снизить нагрузку.

В то же время некоторые представители отрасли выразили пессимизм по поводу того, что проблему пробок можно легко решить. Луикенаар считает, что для решения проблем потребуются годы инвестиций в развитие мощностей.

Торговая война США и Евросоюза - главные новости

В начале апреля президент США Дональд Трамп установил 90-дневный срок для торговых переговоров с ЕС, который должен закончиться 9 июля. Но 23 мая он заявил, что не заинтересован в заключении сделки.

Своей торговой политикой Трамп стремился разрушить мировую экономику, но после того как в апреле он объявил о введении пошлины против нескольких стран, что вызвало потрясения на финансовых рынках, он сбавил обороты. С тех пор Вашингтон заключил договор с Великобританией и провел переговоры с Китаем.

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