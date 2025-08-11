Переговоры со странами, которые еще не заключили торговое соглашение, должны завершиться до конца октября.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "взаимные" пошлины, вводимые Вашингтоном на импорт из других стран, вероятно, сократятся.

Как он сообщил в интервью Nikkei, это произойдет, если торговые дисбалансы улучшатся.

"Со временем пошлины должны стать тающим кубиком льда", - цитирует издание Бессента.

Министр финансов пояснил, что главная цель применения пошлин администрацией Трампа - "восстановление баланса" дефицита текущего счета, который на 2024 год составлял 1,18 триллиона долларов, что является наибольшим показателем среди всех крупных стран.

Бессент заявил, что дефицит такого масштаба потенциально может привести к финансовому кризису. Однако его метафора о том, что взаимные пошлины - это "тающий кубик льда", сигнализировала о возможности их снижения или даже отмены.

"Если производство вернется в США, то мы будем импортировать меньше. Так что мы сбалансируем ситуацию", - сказал он, приводя в пример условия для окончательного снижения тарифов.

Текущие переговоры со странами, которые еще не заключили торговое соглашение, по словам Бессента, должны завершиться до конца октября.

Глава Минфина США также пояснил, что таможенная политика - это способ увеличения налоговых поступлений и защиты американской промышленности, добавив, что Трамп также "использует ее для переговоров во внешней политике".

Пошлины Трампа - последние новости

6 августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25% пошлины на индийские товары из-за продолжения Нью-Дели закупок российской нефти, несмотря на западные санкции, которые, по его словам, означали, что страна финансирует войну РФ против Украины.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди публично отреагировал на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на индийский экспорт до 50%, заявив, что "Индия готова".

По данным Reuters, Индия приостановила планы по закупке нового американского оружия и самолетов. Это стало первым конкретным признаком недовольства Индии после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на экспорт.

