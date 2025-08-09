Президент США может наложить пошлины позже.

Пошлины на страны-импортеры российской нефти будут наложены, но не обязательно в дедлайн президента США Дональда Трампа. Об этом анонимно заявил источник "Суспільного" в Белом доме.

Когда журналист издания спросил, будут ли наложены пошлины на страны-импортеры нефти РФ именно в день объявленного дедлайна для достижения прекращения огня со стороны РФ, источник отметил, что это может произойти не обязательно 8 августа.

"Президент Трамп заявлял ранее, что потенциально может сделать что-то в день дедлайна, но если он не сделает этого сегодня [в день дедлайна], то это не значит, что он не сделает этого позже. Я не исключаю возможность, что это не обязательно должно произойти сегодня (8 августа - УНИАН)", - отметил собеседник.

Пошлины Трампа в отношении стран-импортеров нефти РФ - последние новости

Ранее издание Bloomberg писало, что нефтеперерабатывающие заводы Индии приостанавливают закупки нефти из РФ из-за давления США. Речь идет о таких компаниях, как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., которые планируют временно отказаться от спотовых закупок нефти в ближайшем цикле закупок.

Известно, что внедрение США новых пошлин для Индии, которые пока не затронули Китай, направлены на то, чтобы оказать давление на Москву, чтобы она прекратила войну в Украине.

В то же время сообщалось, что доходы России от нефти и газа снова обвалились. В частности доходы в июле составили 787,3 млрд рублей, что на 28% меньше, чем в июле 2024 года. Также в июле упали поступления в российский бюджет от налога на добычу полезных ископаемых, а именно - на 38% по сравнению с июлем 2024 года, до 634,1 миллиарда рублей.

