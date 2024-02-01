Через два года при необходимости программу могут пересмотреть.

Лидеры Евросоюза во время саммита 1 февраля единогласно согласовали пакет поддержки Украине на 50 миллиардов евро. Однако они договорились о двух компромиссах.

В частности, ежегодно будут проходить дебаты по реализации программы, а при необходимости через два года будет представлено предложение Еврокомиссии для пересмотра в контексте нового бюджета ЕС, пишет The Guardian.

"На основе ежегодного отчета комиссии о внедрении механизма для Украины Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по внедрению механизма с целью предоставления рекомендаций. В случае необходимости через два года Европейский совет предложит комиссии внести предложение для пересмотра в контексте новой MFF (многолетняя финансовая рамка, – ред.)", – пишет издание со ссылкой текст документа ЕС.

Видео дня

По словам пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министр Виктор Орбан в конце концов поддался давлению после ряда встреч с премьер-министрами Италии, Франции и Германии.

Утверждение помощи ЕС для Украины

В четверг, 1 февраля, главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важности одобрения лидерами Европейского Союза создания специального инструмента для выделения помощи Украине.

Стоит отметить, что Виктор Орбан требовал ежегодного пересмотра программы финансирования Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: