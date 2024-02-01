Для одобрения единогласного решения в поддержку Украины нужно согласие всех 27 стран-членов Евросоюза.

В Брюсселе начинается специальное заседание Европейского совета с участием глав государств и правительств стран-членов Евросоюза с целью поиска компромисса и принятия единогласного решения о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, лидеры ЕС уже прибывают на саммит и будут пытаться убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не блокировать выделение новой поддержки для Украины.

В частности, у премьер-министра Нидерландов Марка Рютте спросили, уверен ли он, что сегодня будет консенсус между всеми 27 лидерами стран-членов ЕС относительно помощи для Украины.

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"Нет, но я верю, что мы должны прийти к согласию с 27 странами, в том числе с Венгрией, и я осторожно оптимистичен, что мы можем, если Венгрия готова на компромисс", – сказал Рютте.

При этом, премьер Нидерландов сказал, что по его мнению, невозможно выполнить каждое желание премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Но в конце концов мы должны каким-то образом найти решение, и я надеюсь, что сегодня мы сможем", – добавил Рютте.

Он подчеркнул, что надо согласовать выделение 50 млрд евро для Украины, потому что борьба украинцев – это борьба европейцев. По его убеждению, украинцы должны одержать победу.

В то же время премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сказал, что главная тема сегодняшней встречи касается способов продолжения поддержки Украины, чтобы украинцы могли покупать оборонительное снаряжение и имели возможность выплачивать зарплаты.

"Очень важно, чтобы мы договорились между 27 странами. На прошлом Европейском совете была согласованность между 26 стран, и это согласие до сих пор есть, потому что 26 стран очень четкие относительно того, что находится на повестке дня, чтобы мы могли продолжать (поддерживать Украину, – УНИАН). Я уверен в наших возможностях прийти к компромиссу между 27 странами", – подчеркнул де Кроо.

Помощь ЕС для Украины

Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза.

В то же время президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена в финансировании несмотря на венгерское вето.

Обновлено в 12:25. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что с нетерпением ожидает сегодняшних обсуждений, и особенно относительно пакета поддержки для Украины объемом 50 млрд евро.

"Я оптимистичен, что мы сможем достичь договоренности на основе 27 стран. Это очень важно сделать", – сказал Науседа.

Президент Литвы выразил надежду, что удастся одобрить решение о создании Украинского фонда на 50 млрд евро. При этом он упомянул о недавнем визите президента Украины Владимира Зеленского в Вильнюс.

"Он сказал, что в этом году они нуждаются в 34 млрд евро макрофинансовой помощи. Конечно, Европа не способна предоставить эту необходимую сумму самостоятельно. Нам нужно тесное сотрудничество со странами-единомышленниками, и я смотрю в сторону Соединенных Штатов", – сказал Науседа.

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