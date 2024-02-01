Соответствующее решение было одобрено на специальном саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил в сети X, что соответствующее решение было одобрено на специальном саммите всеми 27 лидерами ЕС в Брюсселе.

"Мы заключили соглашение", - подчеркнул Мишель.

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Президент Евросовета добавил, что решение было одобрено единогласно.

"Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины", - сообщил Мишель.

По его словам, Евросоюз берет на себя лидерство и ответственность в отношении поддержки Украины.

"Мы знаем, что стоит на кону", - подчеркнул Мишель.

Помощь ЕС для Украины - последние новости

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза. С тех пор в Евросоюзе прилагали усилия, чтобы убедить ОРбана не блокировать поддержку для Украины.

В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может понять позицию венгерского премьера Виктора Орбана в вопросе утверждения пакета помощи Украине. Туск назвал действия Орбана странной и эгоистичной игрой.

Сегодня, 1 февраля, перед началом саммита ЕС, президент Литвы Гитанас Науседа пересказал слова президента Украины Владимира Зеленского, который недавно посещал Вильнюс. Тогда Зеленский сказал, что Украине в этом году нужно 34 млрд евро на макрофинансовую поддержку.

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