В частности, это решение должно укрепить долгосрочную экономическую и финансовую стабильность Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важности одобрения лидерами Европейского Союза создания специального инструмента для выделения 50 млрд евро на поддержку Украины в течение 2024-2027 годов.

"Благодарен президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и лидерам государств-членов ЕС за создание финансового инструмента для Украины "Украинский фонд" (Ukraine Facility) объемом до 50 млрд евро на 2024-2027 годы", - подчеркнул глава государства сообщил в сети X (бывший Twitter).

Глава государства отметил, что очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами.

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"Это в очередной раз доказывает мощное единство Евросоюза", - заявил Зеленский.

Президент Украины убежден, что "продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию".

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram сообщил, что значительная часть из этих 50 млрд евро будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита.

"Еще один компонент программы предусматривает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах. Он позволит привлечь дополнительные средства на инвестиции", - сообщил Шмыгаль.

Помощь Украине от ЕС - главные новости

1 февраля, на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Это решение поддержали все 27 стран-членов ЕС, в том числе Венгрия, которая с декабря прошлого года блокировала его одобрение.

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