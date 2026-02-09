Владелец Zara, Bershka и Massimo Dutti уходит из крупных городов Украины, – NV

Магазины уже закрылись в Днепре, на очереди могут быть Одесса и Харьков.

Компания Inditex окончательно расторгла договоры аренды с ТРЦ Днепра, судьбу которого могут разделить другие крупные города Украины. Об этом сообщает NV.

Испанской группе Inditex принадлежат такие бренды, представленные в Украине: Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti.

До полномасштабного вторжения РФ магазины брендов Inditex работали, в частности, в следующих ТРЦ: Караван и Мист-Сити в Днепре, Дафи и Nikolsky в Харькове и Riviera Shopping City в Одессе. Договоры аренды с обоими ТРЦ в Днепре на данный момент расторгнуты.

Inditex расторг договоры аренды со всеми вышеперечисленными ТРЦ, кроме харьковского Nikolsky, говорит операционный директор Budhouse Group, которой принадлежит этот ТРЦ, Максим Гаврюшин. Однако его слова опровергают другие владельцы.

"Мы ведем переговоры с Inditex об их открытии, и договоры аренды не расторгнуты", – говорит генеральный директор одесского ТРЦ Riviera Shopping City Андрей Брынзило.

Генеральный директор сети ТРЦ Дафи в Харькове Игорь Скляренко также отметил, что договоры аренды с брендами группы Inditex не расторгнуты.

Магазины Zara и Bershka в Украине

До начала полномасштабной агрессии РФ против Украины группа Inditex владела 84 магазинами в нашей стране. После 22 февраля их работа была приостановлена. Однако компания сохранила договоры аренды и продолжала выплачивать заработную плату своим украинским сотрудникам.

Первые разговоры о возвращении брендов Zara, Bershka и других от Inditex начались еще летом 2023 года.

С апреля 2024 года компания открыла первые 20 магазинов своих брендов в Киеве и Львове. При этом 34 магазина на юге и востоке Украины оставались закрытыми. На март 2025 года в Украине работало 77 магазинов компании.

В день открытия магазинов в апреле позапрошлого года там образовались огромные очереди. Перед этим переоткрыла свои торговые точки компания H&M. Она также начинала с Киева и Львова.

По объемам выручки Inditex занимает второе место на розничном рынке одежды Украины.

