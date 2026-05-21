В Украину официально выходит крупная торговая сеть

Новый ритейлер специализируется на продаже одежды и товаров для дома.

Польская торговая сеть Pepco объявила о начале своей работы в Украине. Об этом говорится в официальном заявлении Pepco Group.

"Мы запускаем тщательно подготовленный пилотный проект в отдельных регионах Украины – на рынке, где компания Pepco уже имеет высокую узнаваемость бренда и который со временем может стать для Группы новой значительной возможностью для роста", – сообщает генеральный директор Pepco Group Стефан Борхерт.

Pepco – один из крупнейших европейских дискаунтеров, представленный преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы. Компания специализируется на продаже одежды и товаров для дома в бюджетном сегменте.

Видео дня

Пока известно только о выходе Pepco на украинский рынок. Никаких подробностей о конкретных городах, датах открытия или количестве магазинов в компании не разглашают.

Закрытие магазинов в Украине – последние новости

Некоторые крупные торговые сети уходят с украинского рынка на фоне военных вызовов. Так, в мае завершают работу в Украине два последних магазина сети Reebok.

Также прекращают свою деятельность целый ряд турецких ритейлеров, стремящихся минимизировать потери на внешних рынках. Это магазин спортивной одежды InStreet, сеть обувных магазинов SuperStep и бренд одежды Koton, который работал в Украине восемь лет.

В феврале испанская компания Inditex, которой принадлежат такие бренды одежды, как Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti, ушла из крупных городов Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: