Ряд супермаркетов в Киеве будут работать ночью: торговые сети раскрыли детали

В магазинах можно будет не только приобрести продукты, но и погреться, и зарядить гаджеты.

Некоторые магазины крупных торговых сетей будут работать круглосуточно в ближайшие дни в Деснянском районе столицы. Посетители смогут сделать покупки, согреться и зарядить электронные устройства, сообщили пресс-службы сетей в ответ на запрос УНИАН.

Два супермаркета "Сильпо" в Киеве временно переходят на круглосуточный режим работы по адресам:

ул. Оноре де Бальзака, 91/29а;

ул. Николая Закревского, 61/2.

"Сеть изменила графики работы этих супермаркетов. Теперь здесь можно подзарядить гаджеты, воспользоваться Wi-Fi, приобрести все необходимое или просто согреться в любое время суток", – говорят УНИАН в пресс-службе "Сильпо".

Круглосуточно будут работать шесть магазинов сети АТБ по адресам:

пр-т Лесной, 4;

ул. Каштановая, 7;

пр-т Красной Калины, 60/10;

пр-т Красной Калины, 89б;

ул. Оноре де Бальзака, 62;

ул. Николая Лаврухина, 9.

"Все остальные магазины пока работают по обычным графикам, закрывать ни один не собираемся, дефицита товаров нет", – говорят УНИАН в пресс-службе АТБ.

Как сообщает Деснянская райгосадминистрация, также круглосуточно будут работать магазины Varus на проспекте Красной Калины, 44а и Novus на Красной Калины, 85.

В то же время сеть "Эко маркет" находится на этапе проработки вопроса перехода отдельных магазинов на круглосуточный формат работы. Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального директора по управлению торговой сетью Денис Погорелов.

"Такие решения будут приниматься индивидуально, в зависимости от локации и операционных возможностей. С учетом ситуации с безопасностью, технических возможностей конкретных магазинов и потребностей сообществ. На данном этапе говорить о точном количестве магазинов и дополнительных расходах преждевременно", – комментирует Погорелов.

Представитель сети отмечает, что расходы магазинов во время блэкаутов существенно возрастают из-за постоянной работы на генераторах.

"Стоимость получения 1 кВт электроэнергии от генератора в несколько раз выше, чем при стандартном электроснабжении. К этому добавляются расходы на топливо, техническое обслуживание и дополнительная нагрузка на инфраструктуру", – объясняет представитель сети.

В то же время в торговой сети пока нет планов перекладывать расходы на покупателей.

"На сегодняшний день мы не рассматриваем введение отдельной дополнительной оплаты для покупателей за работу магазинов на генераторах. Кардинальных изменений в ассортименте мы также не делали", – сообщает Погорелов.

Накануне Министерство экономики обратилось к торговым сетям с призывом обеспечить круглосуточную работу отдельных своих магазинов в Деснянском районе Киева, где в настоящее время ситуация с электроснабжением остается крайне тяжелой.

