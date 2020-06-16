ОГХК начала заключать новые контракты на условиях предоплаты по рыночным ценам

АО "Объединенная горно-химическая компания" заключает новые контракты с контрагентами на условиях предоплаты в диапазоне средних и высоких рыночных цен.

Об этом сообщили в ОГХК.

“Несмотря на мировой экономический кризис, вызванный Covid-19, и внедрение карантинных мероприятий, новые контракты на продажу продукции ОГХК будут заключены на выгодных условиях в диапазоне средних и выше средних рыночных цен. Ни один контрагент ОГХК не будет иметь привилегированного статуса или права эксклюзивности”, - говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что работа будет вестись только с проверенными подрядчиками, не имеющими отношения к любым коррупционным схемам.

Повышение прозрачности финансовой деятельности компании упростит привлечение инвестиций в рамках будущей приватизации ОГХК.

"Сейчас АО "ОГХК" заключает контракты с контрагентами напрямую, выдвигая первоочередным условием сотрудничества обязательную предоплату, без возможности отсрочки платежей", - отметила Татьяна Гогенко, член правления АО "ОГХК".

Как сообщалось ранее, ОГХК находится в управлении Фонда государственного имущества Украины. В 2018 году чистая прибыль компании составила 114,9 млн грн, а стоимость активов составила 3,4 млрд грн.

В данный момент ведется подготовка к приватизации предприятия, привлечены советники в лице консорциума BDO&KPMG и Baker McKenzie. ОГХК интересуются крупные австрийские и японские инвесторы.

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