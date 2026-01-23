Украинцы будут устраиваться на работу по-новому: запущен экспериментальный проект

Все процессы будут реализовываться через портал и мобильное приложение "Дия".

Правительство дало старт экспериментальному проекту, который переводит трудоустройство в цифровой формат. Запуск Единой цифровой системы планируется в октябре 2026 года.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы занятости, перевод будет происходить через Единую информационно-аналитическую систему "Обрий".

Отмечается, что в рамках проекта работодатели и трудоспособные лица будут иметь возможность осуществлять онлайн все ключевые этапы трудовых отношений: поиск работы, подбор персонала, заключение трудового договора и его прекращение, а также ведение личного дела работника.

"Все этапы трудовых отношений будут цифровизированы. Все процессы будут реализовываться через портал и мобильное приложение "Дия". Каждый трудоспособный человек будет иметь собственный цифровой профиль "Обрий" ID с перечнем своих квалификаций и навыков по европейским стандартам ESCO", - говорится в сообщении.

Также соискатели получат доступ к вакансиям, предложенным системой, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Перечень предложений работы будет сформирован по принципу соответствия требованиям конкретной вакансии – от полной совместимости до 51%. Если этот показатель будет меньше, то система определит квалификации, которые требуют повышения, и предложит обучение.

Кроме того, человек через "Обрий" ID будет иметь возможность отправлять работодателю отзыв на вакансию и сведения о себе, а также подписывать электронные документы по кадровым вопросам. Работодатель, в свою очередь, сможет управлять своими учетными данными, обрабатывать перечень трудоспособных лиц и кандидатов, сформированных системой по уровню соответствия их опыта и квалификации требованиям вакансии, пригласить кандидата на собеседование.

"Единая система предусматривает создание реестров трудоспособных лиц и рабочих мест. Кроме этого, каждый участник экспериментального проекта будет иметь доступ к аналитическим системам, которые будут анализировать и мониторить состояние и тренды рынка труда, спроса и предложения рабочей силы и давать интерактивный отчет", - сообщили в службе занятости.

Экспериментальный проект предусматривает добровольное участие как для работодателей, так и для работников. Правительство планирует запустить Единую цифровую систему в октябре 2026 года.

Как добавили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, кроме "Дии", украинцы смогут получать услуги по трудоустройству через ЦНАПы.

"Расширение каналов обращения означает, что часть услуг можно будет получать ближе к месту жительства через ЦНАП или дистанционно через "Дию", а решение в отдельных случаях будет формироваться автоматически после проверки данных в реестрах", - отметили в ведомстве.

