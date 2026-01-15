В Украине планируют 'революцию' в трудоустройстве: Рада сделала первый шаг

Новое решение позволит сэкономить кучу времени при приеме на работу.

Верховная Рада Украины 15 января приняла в первом чтении законопроект №14141 об электронном документообороте при трудоустройстве. Об этом сообщает официальный портал парламента.

Если депутаты проголосуют за документ в целом и он вступит в силу, то трудовой договор можно будет заключать онлайн – в электронной форме – с использованием квалифицированной электронной подписи. Физически подавать документы, удостоверяющие личность, больше не потребуется.

Новация будет иметь особенно положительный эффект в условиях военного положения, с учетом большого количества вынужденно перемещенных лиц, считают нардепы.

Видео дня

Кроме того, отсутствие необходимости физически присутствовать для подачи документов обеспечит реализацию права на труд для всех категорий граждан, закрепленного в Конституции.

Эти изменения полностью соответствуют европейским тенденциям, где подобные нормы действуют с 2014 года.

Работа в Украине - последние новости

7 января Кабмин принял проект нового Трудового кодекса Украины. Сейчас в стране продолжают действовать положения старого советского кодекса еще 1971 года. Новый документ должен сделать систему более гибкой и цифровизированной. Теперь за него должен проголосовать парламент.

Новый Трудовой кодекс призван приблизить Украину к европейским нормам. В частности, гарантировать работникам дополнительные 4 дня отпуска в год к тем 24, которые разрешены сейчас. Европейцы имеют 28 дней оплачиваемого отпуска.

Вас также могут заинтересовать новости: